OL : les débuts terribles de la recrue Hans Hateboer

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde ou presque en Ligue 1. Il faut dire que personne n’attendait les Gones à ce niveau, eux qui ont perdu de nombreux titulaires et qui ont multiplié les coups sur le mercato. Le recrutement est globalement réussi. Le seul bémol est venu du fait que les pensionnaires du Groupama Stadium ne sont pas parvenus à recruter un n°9 de haut niveau pour remplacer Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette. Mais ils comptent rectifier le tir cet hiver, eux qui planchent sur l’arrivée d’Endrick (Real Madrid) en prêt au mois de janvier. Un mois durant lequel Paulo Fonseca devra bricoler puisque Moussa Niakhaté et Clinton Mata participeront à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal et l’Angola.

Un joker qui aura fort à faire

Le coach de l’OL ne s’en était pas caché quand les rumeurs évoquant une possible arrivée du Rennais Hans Hateboer sont apparues. «Nous avons besoin d’un défenseur. Un profil qui peut jouer dans différentes positions. Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) ne seront pas à l’OL avec la CAN. Il manque donc des joueurs.» Quelques jours plus tard, le 17 octobre, le polyvalent défenseur néerlandais est arrivé à Lyon. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur international néerlandais Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par le club français. Dans la foulée, le natif de Beerta a livré ses premières impressions sur OLTV.

« Je me souviens du premier moment où mon agent m’en a parlé, je m’étais déjà renseigné auprès de quelques joueurs français. "Comment est Lyon, comment est la vie et le club ?" Donc, dès cet instant, j’essayais déjà d’obtenir quelques informations sans parler de la situation. Et ils m’ont raconté de belles choses. Tous les Français m’ont dit beaucoup de bien de la ville. Je sais aussi depuis l’époque où je jouais en équipe nationale avec Kenny (Tete) et Memphis (Depay), ils étaient aussi très positifs à propos du club. J’ai joué ici, je crois, c’est quoi déjà ? Il y a 10 ans, il y a 9 ans. C’était également impressionnant. Quand j’étais enfant, Lyon était la plus grande équipe de France à l’époque. J’ai grandi en considérant Lyon comme un club de Ligue des Champions. C’était quand j’étais jeune. Pour moi, quand ils sont arrivés, j’étais fier qu’ils soient venus me chercher.»

Une entrée en jeu compliquée contre le PFC

Mais le footballeur de 31 ans sait qu’il n’est pas arrivé en terrain conquis. Dès l’annonce de sa venue, des questions se sont posées sur son état physique. En effet, il n’avait joué que 22 minutes avec les Bretons. C’était le 20 septembre face au FC Nantes. Très peu utilisé par Habib Beye, dont il n’a pas forcément compris les choix et la gestion, Hateboer a également suscité des interrogations concernant son niveau de jeu. Plutôt bon sous le maillot de l’Atalanta Bergame, il n’a pas vraiment convaincu au SRFC. Malgré cela, la cellule de recrutement de l’OL l’a identifié comme le renfort idéal. Outre sa polyvalence, puisqu’il peut jouer en tant que latéral droit et dans l’axe, il présente l’avantage de bien connaître la Ligue 1. Mais avant de le lancer, il devait se retaper physiquement.

Pas qualifié pour la Ligue Europa, il était présent dans le groupe face à Strasbourg sans entrer en jeu. Cela devait être encore le cas face au Paris FC mercredi dernier, comme l’avait avoué Paulo Fonseca en conférence de presse. «Je vais voir, il ne jouera pas demain. Je pense que nous pourrons voir Hans Hateboer sur le terrain lors du prochain match.» Mais finalement, il est entré en jeu à la 16 minutes en fin de la rencontre. Ce qui a d’ailleurs coïncidé avec le retour au score des Parisiens, qui sont passés de 3-1 à 3-3 en quelques minutes. Malgré des premiers pas peu évidents, il a été titularisé hier soir face à Brest en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Et le 400e match en carrière de la recrue Hateboer a viré au cauchemar.

Il a été expulsé lors de sa première titularisation

Face au SB29 (0-0), il n’a été sur la pelouse que 7 petites minutes, lui qui devait permettre à Ainsley Maitland-Niles de souffler. Au final, il a passé plus de temps entre les quatre murs des vestiaires du stade Francis-le-Blé, dont il doit connaître les moindres recoins. Après une très mauvaise passe en retrait de Tanner Tessmann, il était en retard et a attrapé le tibia de Pathé Mboup. Après avoir écopé d’un carton jaune dans un premier temps, il a finalement été expulsé par l’arbitre après consultation de la VAR. Une terrible désillusion pour le joueur hollandais, qui n’a donc touché que 5 ballons lors de cette rencontre avant de rejoindre les vestiaires. Après la rencontre, Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, ne l’a pas forcément accablé. Il a surtout pointé du doigt Tanner Tessmann.

« Ce type de passes dans cette configuration, c’est interdit et après, on se met à la faute. On doit avoir la conviction que la passe va arriver sur le coéquipier. C’est une erreur inutile alors qu’on était plutôt pas mal dans le match.» Mais Hateboer n’est pas non plus exempt de tous reproches. Ce qui est sûr, c’est que Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur lui pour la réception du Paris Saint-Germain dimanche prochain. Le coach portugais a une option en moins dans sa manche. Il doit surtout se dire qu’il sera très difficile de gérer les absences de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata pendant la CAN, puisque Ruben Kluivert et Hans Hateboer (23 minutes jouées à l’OL) n’ont pas vraiment brillé quand ils ont eu du temps de jeu. Il leur reste encore deux mois pour changer la donne.