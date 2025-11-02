Ligue 1 : en infériorité numérique, l’OL obtient le nul à Brest au bout de l’ennui

Ce dimanche, la rencontre entre Brest et l’Olympique Lyonnais clôturait la 11e journée de Ligue 1. Dans le peloton de tête, les Gones devaient se relever après un nul ubuesque en milieu de semaine sur la pelouse du Paris FC, après avoir mené 3-0 à 30 minutes du terme. En face, les Ty-Zefs voulaient renouer avec la victoire après quatre matches sans succès dans l’élite. Pour l’emporter, Paulo Fonseca décidait d’aligner une équipe légèrement remaniée pour laisser Ainsley Maitland-Niles et Adam Karabec sur le banc au profit d’Hans Hateboer et Martin Satriano. Un choix qui n’a pas été payant. Face à des Brestois offensifs et inspirés sous l’impulsion d’anciens Lyonnais en forme (Tousart, Del Castillo, Mboup et Mama Baldé), Hateboer s’est illustré d’une très mauvaise manière pour sa première titularisation.

La suite après cette publicité

En retard sur une passe en retrait, l’ancien de l’Atalanta a finalement touché le tibia de Pathé Mboup. Une erreur d’appréciation inquiétante et qui a logiquement valu un carton rouge au Néerlandais dès la 8e minute de jeu. Avec l’entrée de Maitland-Niles à la place de Tessmann, l’OL devait donc remettre le pied sur le ballon face à une équipe en supériorité numérique. Et face à des Bretons très pauvres techniquement, la mission a été plus facile que prévu en première période. Très peu inspirés avec le ballon, les Brestois n’ont pas su accélérer et presser plus haut pour embêter des Lyonnais assez sereins dans leurs sorties de balle. Hormis quelques centres dangereux de Kenny Lala, le SB29 n’a rien montré offensivement malgré une double occasion où Greif a écœuré Ajorque puis Mboup (27e). De son côté, Lyon a riposté via quelques frappes lointaines (35e, 45e) mais ce premier acte a finalement été très ennuyeux.

Une purge même en seconde période

En seconde période, la sieste s’est prolongée. Face à des Lyonnais sans grandes ressources pour exister offensivement avec un Martin Satriano fantomatique devant, Brest a essayé de hausser le ton pour repartir de l’avant. Multipliant les attaques par les ailes, Brest a finalement cru ouvrir le score peu avant l’heure de jeu. Mais voilà : profitant de la récupération haute de Lucas Tousart, Pathé Mboup était bien en position de hors-jeu avant d’envoyer une merveilleuse frappe enroulée au fond des filets (58e). Par la suite, Lyon s’est montré plus entreprenant avec une maîtrise technique retrouvée. Pourtant, plus les minutes avançaient, plus le match devenait très difficile à suivre.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 +12 7 3 1 21 9 2 Marseille 22 11 +14 7 1 3 25 11 3 Lens 22 11 +7 7 1 3 17 10 4 Lille 20 11 +10 6 2 3 23 13 5 Monaco 20 11 +6 6 2 3 23 17 6 Lyon 20 11 +4 6 2 3 16 12 7 Strasbourg 19 11 +6 6 1 4 22 16 8 Nice 17 11 0 5 2 4 16 16 Voir le classement complet

Entre deux équipes peureuses, pour des raisons différentes, le spectacle s’est perdu. En parallèle, de nombreuses fautes ont haché une rencontre déjà morne. Dans le dernier quart d’heure, l’OL a totalement délaissé le football. En difficulté tant physiquement que techniquement, les Gones ont laissé le ballon à Brest qui s’est montré très maladroit dans ses offensives. Intéressant dans son entrée en jeu, Rémy Labeau-Lascary s’est procuré la grosse occasion de la fin de match. Mystifiant Clinton Mata sur un crochet, l’attaquant breton a raté sa frappe et Greif, impérial sur sa ligne s’est bien jeté pour éviter l’ouverture du score (82e). Les dernières minutes de la rencontre n’auront pas apporté plus de gaieté à cette rencontre morose. Avec ce nul, l’OL reste à quatre unités du leader parisien et grimpe à la sixième place. De son côté, Brest peut s’en mordre les doigts et stagne à la 13e place.