OL : Rachid Ghezzal loue l’état d’esprit affiché contre Brest

Brest 0-0 Lyon

Ce dimanche, l’OL et Brest se sont neutralisés en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (0-0). Malgré un triste visage affiché lors de cette rencontre lors de laquelle ils ont été réduits à dix dès la 8e minute de jeu, Lyon n’a pas réussi à faire mieux que d’aller chercher le point du nul. Solides défensivement, les Gones peuvent se féliciter d’être allés chercher ce nul dans des conditions difficiles, à la différence de la rencontre sur la pelouse du Paris FC en milieu de semaine où les Lyonnais se sont sabordés (3-3). C’est tout le sens du discours de Rachid Ghezzal après ce nul en terre bretonne :

« Je pense qu’il y a du positif à tirer de ce match. On a du mal à jouer des matches tranquilles. Il y a beaucoup de faits de jeu, on a montré un bel état d’esprit. On pouvait sûrement mieux faire. On peut se contenter de ce point. La défaite au Paris FC ? On voulait faire abstraction de ce qu’il se disait autour de nous. Après Paris, on s’est parlés sur l’état d’esprit. On a montré que ce n’était qu’une question d’état d’esprit. C’était un problème mental à Paris, car on a joué comme si on était en infériorité quand on était à 10 contre 10. On a switché de mentalité en trois jours, il faut le mettre en avant. Ce soir, on a parlé et on s’était dit qu’on pouvait faire quelque chose. On n’a pas énormément concédé. On a eu plus de mal au retour des vestiaires, l’enchaînement des matches fait mal physiquement. On prend ce point du nul même s’il y a un peu de regret. »

