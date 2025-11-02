OL : Rachid Ghezzal envoie un message à Paulo Fonseca

Ce dimanche, l’OL est allé chercher un nul en infériorité numérique sur la pelouse de Brest (0-0). Réduits à dix dès la 8e minute de jeu, les Gones n’ont pas à rougir de ce point et ont montré de belles ressources mentales pour glaner ce point du nul. Entré en jeu, Rachid Ghezzal a contribué à ce résultat en prêtant main forte à ses défenseurs. Interrogé après la rencontre au micro de Ligue 1+, le numéro 18 rhodanien en a profité pour expliquer qu’il aimerait continuer de contribuer sur le terrain alors qu’il est parfois laissé sur le banc sans disputer la moindre minute par Paulo Fonseca :

La suite après cette publicité

« Je viens dans ce rôle de joueur d’expérience avec plusieurs jeunes joueurs qui ne connaissent pas le championnat. On vient pour encadrer avec Corentin Tolisso, Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu pour l’instant. Je prends mon mal en patience, j’espère pouvoir aider l’équipe plus sur le terrain que ce que je peux faire à côté. Paris ? On a hâte d’y être. On a déjà un grand match face au Bétis en milieu de semaine. »