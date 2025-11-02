Menu Rechercher
OL : Jorge Maciel pointe l’erreur de Tessmann sur le carton rouge d’Hateboer

Brest 0-0 Lyon

Ce dimanche, l’OL et Brest se sont quittés bons amis après un nul ennuyeux en Bretagne (0-0) en fermeture de la 11e journée de Ligue 1. Ce spectacle morose à Francis-Le Blé est également dû à l’expulsion précoce d’Hans Hateboer dès la 8e minute de jeu pour une grosse semelle sur Pathé Mboup. Un tournant qui a forcé l’OL à faire le dos rond tout au long de la rencontre. De son côté, Jorge Maciel a pointé du doigt la mauvaise passe de Tanner Tessmann qui a poussé Hateboer à faire cette erreur :

« Ce type de passes dans cette configuration, c’est interdit et après, on se met à la faute. On doit avoir la conviction que la passe va arriver sur le coéquipier. C’est une erreur inutile alors qu’on était plutôt pas mal dans le match. » Comme un symbole, le milieu américain a été remplacé par Ainsley Maitland-Niles dans la foulée de ce carton rouge.

