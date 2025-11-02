Menu Rechercher
OL : Hans Hateboer exclu au bout de 7 minutes contre Brest

Par Chemssdine Belgacem
Brest 0-0 Lyon

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse de Brest en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Gones qui avaient à coeur de renouer avec le succès après un nul surréaliste face au Paris FC mercredi (3-3). Pour l’emporter, Paulo Fonseca décidait de miser sur une titularisation de Hans Hateboer à la place d’Ainsley Maitland-Niles.

Un choix qui ne s’est vraiment pas avéré fructueux. En effet, pour sa première titularisation, le Néerlandais a finalement été expulsé au bout de sept petites minutes de jeu. Après une passe en retrait vers lui, l’ancien de Rennes a hésité avant de se jeter sur le ballon. En retard, le défenseur droit de 31 ans a pris le tibia de Pathé Mboup, plus vif que lui, avec sa semelle. Ecopant dans un premier temps d’un carton jaune, Hateboer a finalement été exclu par Clément Turpin après visionnage de la VAR.

Voir tous les commentaires (22)
