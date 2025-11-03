Ligue 1 : Bouna Sarr sur le point de faire son retour dans son ancien club

Le FC Metz vit une folle semaine. Un premier succès en Ligue 1 mercredi dernier face au RC Lens, suivi d’un deuxième dans la foulée sur la pelouse du FC Nantes, et une place de lanterne rouge abandonnée à Auxerre. Et ce n’est pas fini, car une autre bonne nouvelle pourrait également donner le sourire aux supporters messins. En effet, selon les informations de L’Equipe, Bouna Sarr, sans club depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich, va s’entraîner avec les Grenats à partir de mardi, et si sa condition physique est jugée bonne, il pourrait signer un contrat avec le club lorrain !

Arrivé à Metz à 17 ans en provenance du centre de formation de l’OL, Bouna Sarr a découvert le monde professionnel avec les Grenats, où il a évolué entre 2009 et 2015, avec des saisons en National, Ligue 2 et finalement Ligue 1. C’est là que sa carrière a pris une nouvelle dimension avec un transfert à l’OM, où il restera cinq saisons, avec, au passage, un repositionnement en tant que latéral droit, lui qui était ailier droit.

Le FC Metz prêt à donner sa chance à Bouna Sarr

Après deux saisons pleines avec Marseille entre 2018 et 2020, c’est le Bayern Munich qui vient le chercher à l’été 2020 avec un chèque de 8 M€. Le sommet de la carrière de Sarr, qui deviendra en 2021 international sénégalais. Mais aussi le début du déclin, puisque des blessures à répétition, et même une rupture des ligaments croisés fin 2023, auront raison de son aventure en Bavière. Vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal, il était pourtant sans club depuis la fin de son bail avec le Bayern en 2024.

Il s’était confié à Foot Mercato en décembre dernier, expliquant être en pleine possession de ses moyens physiques et impatient de retrouver un club. C’est donc le FC Metz qui va vérifier la première affirmation, avant de lui donner satisfaction. Le club lorrain voit là une opportunité de renforcer son effectif à moindre frais, surtout en perspective de la CAN, qui va le priver de quelques joueurs. 16 ans après, Bouna Sarr arrivera-t-il à convaincre à nouveau le FC Metz ?