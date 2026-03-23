Ligue 1 : le coup d’envoi d’OM-Metz décalé

Le vendredi 10 avril prochain, l’Olympique de Marseille accueille le FC Metz dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Cependant, l’horaire du coup d’envoi de la rencontre, initialement programmé à 20h45, a été modifié par la LFP. La raison est simple : le Paris FC accueille Monaco le même jour à 19h. La fin de ce match aurait donc pu chevaucher le début de la rencontre suivante.

La suite après cette publicité

« Le coup d’envoi du match entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement fixé à 20h45 le vendredi 10 avril 2026, est décalé à 21h05 en raison de la programmation le même jour à 19h du match Paris FC / AS Monaco. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.