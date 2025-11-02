Nice : Florian Maurice sort du silence sur l’épineux cas Jonathan Clauss

Nice souffle le chaud et le froid depuis le début de saison. Capables d’aller gagner à Rennes et de battre Lille et Lyon à domicile, les Azuréens sont tout aussi à même de s’incliner contre des équipes modestes. Cette inconstance explique sûrement leur 8e place actuelle au classement de Ligue 1. L’une des autres grandes raisons de ce classement frustrant est le nombre de blessés assez impressionnant dans les Alpes-Maritimes. Ce samedi sur la pelouse du PSG, pas moins de sept titulaires étaient absents pour le choc face au champion d’Europe en titre.

La suite après cette publicité

Parmi ces absences en cascade, Jonathan Clauss. Arrivé à l’été 2024 à Nice, le piston droit n’a pas été convoqué lors des deux derniers matches de Ligue 1 par son entraîneur. Loin d’être blessé, le joueur de 33 ans n’est plus forcément en odeur de sainteté du côté de la promenade des Anglais. Frustré de son transfert avorté à Leverkusen cet été, Clauss est suspecté d’avoir simulé une blessure au genou pour ne pas jouer certains matches avec le Gym ces derniers temps. En ce sens, Franck Haise avait décidé de ne pas le convoquer cette semaine pour les deux rencontres de la semaine. Une situation qu’avait tirée au clair l’ancien coach de Lens ce samedi au micro de BeIN Sports :

Nice travaille sur une issue positive dans le dossier Clauss

« Les dirigeants discutent avec son agent pour que tout le monde puisse s’y retrouver, explique Haise. Mais ce n’est pas parce que vous discutez que ça fonctionne. Au-delà de ça, je veux que quand Jo sera avec nous de nouveau, il le soit avec l’esprit libéré, parce qu’on sait qu’un joueur avec l’esprit pas libéré n’est pas performant, et qu’il risque aussi la blessure. Donc pour moi ce n’était pas le moment (de le convoquer), c’était trop court de le relancer avec tout ce qu’il s’est passé. Je sais qu’on va le retrouver, mais je pense qu’il fallait un peu de temps. S’il a envie de revenir ? Je le connais bien, il va revenir, je n’ai pas discuté avec lui, il y a des moments où il faut laisser les choses retomber, laisser la semaine se finir, et puis il y a une semaine complète la semaine prochaine, on aura le temps de rediscuter ça. »

La suite après cette publicité

Une version des faits corroborée par son directeur sportif, Florian Maurice, ce dimanche. Sur le plateau de Ligue 1+, l’ancien dirigeant de l’OL et de Rennes a expliqué qu’une discussion est en cours avec Jonathan Clauss pour lui permettre de revenir dans le groupe le plus rapidement possible : « on cherche des solutions. Évidemment, c’est une situation qui est délicate, mais elle est délicate autant pour Jonathan que pour nous. On essaye, on est en discussion avec ses agents pour essayer de trouver des solutions. On a fait une offre de prolongation avec nos moyens du moment également, mais dans tous les cas, l’idée est qu’il puisse revenir parce que c’est un garçon dont on a besoin au moins jusqu’à la fin de la saison puisqu’il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison minimum. On essaie de trouver des solutions et de se sortir de cette situation-là qui est évidemment bonne pour personne, mais l’idée, c’est de trouver un accord entre nous pour qu’il puisse remarquer des buts comme ça très rapidement. » Reste désormais à voir si une issue sera trouvée, alors que le mercato hivernal approche à grand pas.