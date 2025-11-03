Real Madrid : la nouvelle mise au point de Xabi Alonso sur les tireurs de penalty

Large vainqueur de Valence, ce week-end, le Real Madrid n’a pas forcé son talent pour conforter sa première place en Liga. Une rencontre au cours de laquelle Vinicius Jr a, toutefois, raté un penalty, que Kylian Mbappé lui avait généreusement laissé. Un geste qui n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité à Madrid.

Présent en conférence de presse, ce lundi soir, avant de défier Liverpool, Xabi Alonso est une nouvelle fois revenu sur la hiérarchie des tireurs. «On marque qui est le preneur, c’est Kylian. Ensuite, ils prennent les décisions. Pour demain, le premier tireur, c’est Mbappé». Voilà qui est dit !