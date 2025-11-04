Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue des Champions

LdC : Trent Alexander-Arnold hué à Anfield

Par Aurélien Léger-Moëc
Trent Alexander-Arnold @Maxppp
Liverpool 1-0 Real Madrid

C’était l’une des interrogations (mineures) de la soirée à Anfield. Comment le public allait accueillir le retour de Trent Alexander-Arnold, l’enfant du club, parti au Real Madrid cet été ? Un premier élément de réponse a été donné durant l’échauffement des joueurs. A l’annonce de son nom par le speaker, le stade a décidé de huer son ancien joueur.

La suite après cette publicité

Alexander-Arnold, qui espérait un bon accueil après avoir répété qu’il restait un fan des Reds, sera sûrement déçu. Doublement même puisqu’il démarre la rencontre sur le banc de touche, Federico Valderde étant aligné en tant que latéral droit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier