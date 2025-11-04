LdC : Trent Alexander-Arnold hué à Anfield

C’était l’une des interrogations (mineures) de la soirée à Anfield. Comment le public allait accueillir le retour de Trent Alexander-Arnold, l’enfant du club, parti au Real Madrid cet été ? Un premier élément de réponse a été donné durant l’échauffement des joueurs. A l’annonce de son nom par le speaker, le stade a décidé de huer son ancien joueur.

Alexander-Arnold, qui espérait un bon accueil après avoir répété qu’il restait un fan des Reds, sera sûrement déçu. Doublement même puisqu’il démarre la rencontre sur le banc de touche, Federico Valderde étant aligné en tant que latéral droit.