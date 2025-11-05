Les arbitres de Ligue 1 seront équipés de caméras

Une nouveauté fera son apparition ce week-end en Ligue 1. Lors des rencontres Paris FC–Rennes, vendredi (20h45), et OL–PSG, dimanche (20h45), les arbitres centraux seront munis de caméras embarquées, appelées « ref cam », d’après L’Équipe. Cette initiative, souhaitée par le diffuseur Ligue 1+, vise à offrir aux téléspectateurs une immersion inédite au cœur de l’action. Le dispositif, déjà utilisé lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, a été confié au même prestataire technique que celui de la FIFA.

Les images captées ne seront pas diffusées en direct, mais serviront à enrichir des reportages et émissions dédiés à l’arbitrage et à la vie sur le terrain. Une première pour le championnat de France, qui pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus régulière de cette « ref cam » pour rapprocher le public des émotions et des décisions des arbitres.