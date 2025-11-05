Real Madrid : les coupables sont désignés après l’échec face à Liverpool

Thibaut Courtois a marché seul. Ou presque. Hier soir, le portier belge a été l’un des rares joueurs du Real Madrid à tirer son épingle du jeu lors du choc face à Liverpool à Anfield. Très longtemps, il a empêché les Reds d’ouvrir le score. Mais il a cédé face à Alexis MacAllister, qui a offert la victoire 1 à 0 aux siens. De son côté, le club espagnol s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue des Champions. Comme toujours, la presse ibérique a analysé la prestation des hommes de Xabi Alonso. La Cadena SER estime que ce Real Madrid manque de beaucoup de choses. C’est ce qu’a expliqué le journaliste Manu Carreño.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui (hier), le score ne le reflète absolument pas. Sans Courtois… le résultat est de loin la meilleure chose qui puisse arriver au Real Madrid aujourd’hui. Courtois a réalisé quatre arrêts incroyables, sur des tirs impossibles, des arrêts que les supporters scandent déjà, évitant ainsi au Real Madrid une déroute à Anfield. L’équipe ne cesse de montrer qu’elle est plus forte face aux adversaires plus faibles et plus faible face aux plus forts – c’est ce qui inquiète le plus les supporters du Real Madrid.»

La suite après cette publicité

Fort contre les faibles, faible contre les forts

Il a ajouté : «puis vient le match contre le PSG, et le PSG les humilie ; puis le derby, et l’Atlético Madrid les humilie à son tour ; et aujourd’hui (hier), Liverpool arrive, et je le répète, même si le score est de 1-0, le résultat aurait pu être bien plus lourd sans Courtois. Liverpool les a complètement dominés. En effet, le Real Madrid n’a cadré que deux tirs durant toute la rencontre, tandis que Liverpool en a totalisé 17, dont neuf cadrés. Et puis il y a eu Saint Courtois ; il mérite un monument : il était le meilleur joueur de votre équipe.»

Marca est du même avis. «L’équipe a de nouveau échoué dans un match de haut niveau. Liverpool a dominé le Real Madrid, et seul Courtois a empêché la catastrophe (…) Liverpool les a dominés pendant près de 80 minutes, grâce à son rythme, sa ténacité dans les duels, sa vitesse et son engagement collectif. Si le Real Madrid possédait assurément ces qualités, il n’était pas à la hauteur du niveau affiché par l’équipe anglaise, qui l’a également surpassé sur le plan fondamental : la maîtrise du jeu. En réalité, le score fut serré, principalement parce que le Real Madrid possède le meilleur gardien du monde, visiblement motivé face à Liverpool. Mais Courtois n’est pas invincible.»

La suite après cette publicité

Une charnière centrale pointée du doigt

Le média ibérique a ajouté : «le Real Madrid s’est montré peu dangereux. Vini a tenté sa chance, mais Bradley a remporté la plupart de ses duels ; Bellingham a parcouru beaucoup de terrain, mais a manqué de finesse dans ses passes, et Mbappé a dû décrocher plus souvent que d’habitude pour récupérer le ballon. Ils n’ont pas réussi à marquer, tout comme le Real Madrid, pour la première fois cette saison. Aux côtés de Courtois, Militão et Carreras se sont distingués, illustrant clairement les difficultés de l’équipe, qui s’est une fois de plus heurtée au même obstacle.»

AS estime que Jude Bellingham et Kylian Mbappé ont aussi répondu présent, bien qu’en difficultés. «Militão et Huijsen ont été dominés dans les airs. Et le milieu de terrain local était bien supérieur à celui des visiteurs. Seul Bellingham, et un Mbappé qui a laissé éclater sa colère dans un dernier accès de rage, ont compris qu’on était à Anfield. Première défaite du Real Madrid en Ligue des Champions. Quelle défaite.» Militão (note de 5) et Huijsen, qui a obtenu un 4 pour son match selon Marca, ont été «invisibles sur une série de corners et de coups francs où Liverpool s’est montré très dangereux sur toutes les occasions». Concernant la recrue, le média a ajouté que c’était «sa pire prestation sous le maillot madrilène». Même constat pour AS, qui indique qu’il a été «loin d’être décisif».

La suite après cette publicité

Camavinga se fait tailler

Comme lui, Arda Güler n’a pas trouvé grâce aux yeux de la presse. AS estime qu’il y a eu du bon et du mauvais de la part de Turc qui a fini par «s’effacer et par disparaître». Marca est d’accord et ajoute qu’il a été «quasiment invisible sous la pression incessante de Liverpool». Eduardo Camavinga prend aussi cher. AS a écrit à son sujet : «il n’a pas brillé. D’ordinaire un duelliste hors pair, il a perdu plus de duels (cinq) qu’il n’en a gagnés (trois). Il n’a pas réussi à imposer sa domination au milieu de terrain, contrairement à ce qui s’était passé face au Barça. Il a été le premier remplaçant.» Idem pour Marca qui lui a donné un 4. La publication espagnole estime qu’il s’est «effondré» comme l’équipe : «il a multiplié les pertes de balle. Ses passes imprécises et même son contrôle de balle ont été un problème constant. Il n’a rien fait pour aider l’équipe à soulager la pression de Liverpool.»

Outre Rodrygo, dont l’entrée a été ratée selon Marca, Vinicius Jr n’a pas non plus marqué des points selon AS. «Quand il le voulait, il n’y arrivait pas. Au début. Il essayait de dribbler et de chercher le but, sans succès. Puis, quand il a eu l’occasion, il l’a ratée. Comme lors de quelques occasions isolées où il s’est retrouvé face à Bradley, mais n’a pas réussi à le dépasser. Décevant.» Mbappé, lui, est globalement épargné. On estime qu’il n’a pas été aidé par son équipe. Enfin, Xabi Alonso pose aussi question en Espagne, où on se demande s’il va réussir à trouver des solutions. En attendant, ce sont surtout 5 de ses joueurs qui sont dans le viseur des médias.