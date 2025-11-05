Real Madrid : Gareth Bale tacle Mbappé et Vinicius Jr

Gareth Bale n’a pas mâché ses mots après la défaite du Real Madrid à Anfield face à Liverpool (1-0). Sur le plateau de CBS Sports, l’ancienne légende madrilène a livré une analyse très critique de la performance offensive de son ancienne équipe. Selon lui, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont manqué de créativité dans le dernier tiers du terrain. « Je pense que c’est cette étincelle dont Henry et moi parlions qui a fait défaut : Mbappé et Vinicius n’ont pas réussi à créer la magie dans les 30 derniers mètres et à relancer le Real Madrid. C’était un peu décevant de constater que dans cette zone, on n’a pas retrouvé la qualité qu’on attend des joueurs du Real Madrid », a-t-il regretté.

Le Gallois, visiblement frustré, estime que les deux stars offensives se compliquent trop la vie : « c’est frustrant, je pense qu’ils se compliquent la vie. Parfois, il leur suffit de tester la défense. Ils sont clairement plus rapides que tous les autres joueurs sur le terrain. Mais je pense qu’ils ne le font peut-être pas parce qu’il n’y a personne d’autre dans la surface pour réceptionner les centres. Ils ont probablement besoin de ce numéro neuf. » Des mots forts envers l’attaque du Real, partagée par Thierry Henry, également présent sur le plateau, qui a, lui aussi, pointé le manque de lucidité de Vinicius dans ses choix offensifs. Une soirée européenne où l’ancien du Real n’a visiblement pas été convaincu par la nouvelle ère offensive menée par le Français et le Brésilien. Pour rappel, Gareth Bale c’est quatre Ligue des Champions avec la Casa Blanca.