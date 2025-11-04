Real Madrid : Kylian Mbappé a encore vécu l’enfer à Anfield

Il y a un an, Kylian Mbappé vivait probablement sa pire soirée sous le maillot madrilène jusqu’ici. Un déplacement à Anfield conclu sur une défaite 2-0, pendant lequel le Français avait rendu une très mauvaise copie, allant jusqu’à manquer un penalty. Un match à oublier qui avait déclenché une vague de critiques assez conséquente. Ce soir, le Bondynois et ses partenaires étaient de retour sur la pelouse des Reds. L’occasion pour KM10 de prendre sa revanche…

Mais force est de constater qu’il est passé à côté lors de cette nouvelle défaite 1-0 face aux Scousers. Ce n’est pas le seul, évidemment, puisque seul Thibaut Courtois a été au niveau de l’enjeu ce soir, avec des mentions honorables pour Tchouameni et Carreras. Mais c’est le numéro 10 merengue qu’on attendait au tournant. Ses partenaires ont eu du mal à le trouver devant, et il a été assez effacé, en plus d’être maladroit quand il a eu le ballon, avec deux frappes relativement lointaines complètement manquées. On l’a senti tout de même assez impliqué, volontaire, voulant mener les siens en deuxième période pour égaliser. Mais ce ne fut pas suffisant.

Le seul qui a tenté de sonner la révolte

Il a évidemment souffert de l’animation offensive assez morne de son équipe, étant ainsi obligé de beaucoup décrocher pour toucher des ballons. Et loin de la surface, il est bien moins dangereux, forcément. Pour autant, il ne se fait pas spécialement dézinguer par les médias, contrairement à l’année dernière. Ces derniers sont conscients que si Mbappé a vécu un match très difficile, c’est aussi à cause du collectif. « Seul, très seul. Quand il a eu le ballon, il a tenté. C’est déjà ça. Le peu de danger créé par le Real Madrid en deuxième période est venu de lui. Et de son imagination, parce que ses coéquipiers ne le trouvaient pas. Liverpool a annulé ses partenaires, et par conséquent, annulé Mbappé », résume bien le quotidien AS.

« La première période de Mbappé est lamentable, mais en deuxième c’est le seul qui s’est rebellé », a lancé le journaliste Antonio Romero sur la Cadena SER. Les réactions avec Vinicius Jr, qui comme son acolyte français a terminé avec 0 tir cadré, risquent par exemple d’être plus sanglantes. Un match à oublier pour l’ancien du PSG, mais contrairement à l’an dernier, il conserve la confiance de l’opinion publique merengue. Mbappé et toute sa bande auront l’occasion de se refaire ce dimanche sur la pelouse du Rayo Vallecano avant la trêve internationale.