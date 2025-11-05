Real Madrid : Thierry Henry vole au secours de Vinicius Jr

Ce mardi soir, à l’occasion de Liverpool-Real Madrid, sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry est revenu sur l’attitude de Vinicius Júnior lors du dernier Clásico face au FC Barcelone. L’ancien attaquant de l’équipe de France a déclaré : « je suis passé par là. Je l’ai fait. J’ai perdu mon sang-froid face aux arbitres. J’ai perdu mon sang-froid face à mes coéquipiers. J’ai perdu mon sang-froid face à moi-même. Parfois pour un rien, car, en réalité, je jouais mieux quand j’étais en colère ». Il a également souligné l’importance des excuses de Vinicius : « est-ce que ça fait bonne impression ? Non, ça ne fait pas bonne impression. On ne parle pas comme ça à son entraîneur. Mais il a eu le courage de s’excuser. Et il l’a fait. Ça arrive à tout le monde de perdre son sang-froid. Et ce n’est pas ce qu’il faut faire, on le sait tous. Mais c’est humain. On fait tous des erreurs. Passons à autre chose. Je ne pense pas que ça posera un problème pour la saison ».

L’ancienne star du Barça et des Gunners a ensuite insisté sur le côté humain du Brésilien : « on l’a tous vu. On l’a tous fait. Alors, je ne vais pas rester là à dire : “Tu ne devrais jamais faire ça, c’est irrespectueux.” Oui, on le sait tous. Mais bon, c’est un être humain. Et je dis toujours que les gens recherchent l’adrénaline, mais quand on est trop émotif, on dépasse les bornes. Ce n’est donc pas quelque chose qu’on a envie de voir, mais ça arrive parfois. Peut-être pas de cette façon-là, mais il m’est arrivé aussi de perdre mon sang-froid ». L’intéressé appréciera.