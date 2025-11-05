Dayot Upamecano répond à la polémique après la blessure d’Hakimi

Une vraie muraille. Impressionnant lors de la victoire du Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions hier soir (2-1), Dayot Upamecano s’est aussi retrouvé au cœur d’une polémique. Pendant que les médecins s’affairent autour d’Achraf Hakimi, victime d’un violent tacle par derrière de Luis Diaz, une image montre le défenseur français en train de mimer des pleurs. Un geste moqueur et mal avisé, alors que le Marocain quittait le terrain sans pouvoir poser le pied par terre, la cheville meurtrie.

Ciblé sur les réseaux sociaux notamment par des supporters des Lions de l’Atlas, l’ancien du RB Leipzig a pris la peine de répondre sur son compte Instagram. «Ne cherchez pas la polémique là où il n’y en a pas. Désolé pour ta blessure. Bon rétablissement», écrit-il pour tenter d’éteindre l’incendie. Les différentes réactions des joueurs du Bayern, parfois surprenantes à l’image de Stanisic, ont presque fait passer au second plan la belle victoire bavaroise.