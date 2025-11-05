LdC : Pocognoli savoure la première victoire européenne de Monaco

L’AS Monaco a enfin lancé sa campagne européenne. Ce mardi soir, les Monégasques se sont imposés sur la pelouse de Bodö/Glimt (1-0), signant leur première victoire de la saison en Ligue des Champions. Un succès précieux pour Sébastien Pocognoli, qui a salué la solidarité et la combativité de son groupe après le match : « c’est un succès important pour la suite de la campagne. Il montre des aspects de mon groupe que j’apprends à connaître : la cohésion, la capacité à souffrir ensemble, à tenir dans des circonstances pas faciles. C’est un team building bien réussi. » Fier de la performance de ses hommes, le nouvel entraîneur monégasque a souligné la solidité défensive retrouvée : « c’est notre troisième clean-sheet en six matches, et venir s’imposer ici, c’est quelque chose que même des grosses équipes européennes ne font pas. »

S’il reconnaît un contenu moins séduisant que face à Tottenham, Pocognoli préfère retenir l’attitude de son équipe. « Le jeu était moins léché, mais ces trois points nous donnent beaucoup de satisfaction. Après Paris, on a pu dire qu’on avait manqué de caractère après trente très bonnes minutes. Là, on a répondu présent. » Le technicien belge estime que son groupe progresse malgré la fatigue et les blessures : « je vois que les joueurs font le maximum à l’entraînement, et je leur demande beaucoup. Ils font leur maximum. Il faut être objectif : depuis mon arrivée, il y a eu de la progression. » Un discours mesuré, mais empreint d’optimisme, à l’image d’un Monaco qui se remet enfin en marche sur la scène européenne.