Match Bodø/Glimt - Monaco en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Bodø/Glimt Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Monaco ?
Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, O. Bjørtuft, B. Moe, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, S. Auklend.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : P. Köhn, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, K. Ouattara, M. Coulibaly, J. Teze, T. Minamino, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Bodø/Glimt Monaco ?
Damian Sylwestrzak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bodø/Glimt Monaco ?
Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.