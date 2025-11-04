Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
Bodø/Glimt
0 - 0
12'
Monaco
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 23 Bodø/Glimt 3 26 Monaco 3
Possession 55% Monaco Bodø/Glimt
Compositions Bodø/Glimt 4-3-3 Monaco 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
1 BOD N NUL 2 ASM
286 participants Terminé
Stats joueurs

Dribbles réussis
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 2

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
D
V
D
V
V
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Krépin Diatta Krépin Diatta Blessure à l'oeil Christian Mawissa Christian Mawissa Blessure musculaire Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Eric Dier Eric Dier Blessure musculaire Ansu Fati Ansu Fati Maladie Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Lamine Camara Lamine Camara Blessure à la cheville Vanderson Vanderson Blessure au genou George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Blessure à l'aine Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Match Bodø/Glimt - Monaco en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bodø/Glimt et Monaco (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bodø/Glimt et Monaco. Ce match aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bodø/Glimt et Monaco.

Arbitres

Damian Sylwestrzak arbitre principal
0
3.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Pawel Sokolnicki arbitre assistant
Adam Karasewicz arbitre assistant
Marcin Kochanek quatrième arbitre
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR
Piotr Lasyk arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Aspmyra Stadion Bodø
Aspmyra Stadion
  • Année de construction : 1966
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 8270
  • Affluence moyenne : 4771
  • Affluence maximum : 8257
  • Affluence minimum : 200
  • % de remplissage : 58

Match en direct

Date 04 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code BOD-ASM
Zone Europe
Équipe à domicile Bodø / Glimt
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bodø/Glimt et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Bodø/Glimt Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bodø/Glimt et Monaco ?

Bodø / Glimt : le coach K. Knutsen a choisi une formation en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, O. Bjørtuft, B. Moe, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, S. Auklend.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : P. Köhn, Caio Henrique, M. Salisu, T. Kehrer, K. Ouattara, M. Coulibaly, J. Teze, T. Minamino, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.

Qui arbitre le match Bodø/Glimt Monaco ?

Damian Sylwestrzak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bodø/Glimt Monaco ?

Bodø accueille le match au Aspmyra Stadion.

Quelle est la date et l'heure du match Bodø/Glimt Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

