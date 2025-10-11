Sébastien Pocognoli remplace Adi Hütter à la tête de l’AS Monaco

À l’intersaison déjà, il y avait eu des doutes sur la continuité d’Adi Hütter. L’Autrichien avait sauvé sa tête sur les deux derniers matchs de Ligue 1 en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Malgré cela, et une prolongation récente signée (2027), le technicien de 55 ans se savait menacé en interne. Le moindre faux pas allait servir de marche pied en faveur de son éviction. Celle-ci a finalement eu lieu après ce début de saison en dents de scie.

Hütter a été démis de ses fonctions ces dernières heures pour laisser la place à Sébastien Pocognoli. Celui-ci débarque durant cette trêve internationale et aura quelques séances d’entraînement à diriger avant le premier match à Angers le 18 octobre. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur. Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc », a communiqué le club monégasque ce samedi.

Un contrat jusqu’en 2027

Le Belge est un quasi-inconnu en France, mais outre Quiévrain, il est l’entraîneur à la mode, au même titre que Nicky Hayen (Club Bruges) légèrement plus âgé que Pocognoli. Vous l’avez compris, l’ancien latéral gauche est un très jeune technicien. Après avoir raccroché les crampons à l’Union Saint-Gilloise en 2021, il a pris en main les jeunes de l’USG, puis les U18 de Genk et de la Belgique avant de revenir à l’Union en juillet 2024, cette fois sur le banc de l’équipe première.

Premier match et premier trophée avec la Supecoupe de Belgique, avant de devenir champion au printemps dernier, après un début de saison un peu laborieux, Pocognoli est déjà une référence dans son pays, à tout juste 38 ans. C’est désormais en dehors des frontières qu’il doit s’affirmer. La tâche ne sera pas simple à l’AS Monaco où il va devoir confirmer la prise de pouvoir d’un Maghnes Akliouche et Mika Biereth, tout en faisant de la place à un Paul Pogba sur le retour.