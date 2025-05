Ligue 1 : Monaco joue sa saison et bien plus sur les deux derniers matches !

La saison se termine bientôt et l’heure des bilans sonnera bien assez tôt que ce soit du côté de l’OM, de l’OL mais aussi de l’AS Monaco. Le club de la Principauté, qui a connu une saison pour le moins dense, est passé par toutes les émotions. Après un début de saison étincelant (début de parcours canon en Ligue des Champions et des victoires contre le Barça, Bologne et l’Etoile Rouge), une place de leader de Ligue 1 après 8 journées de championnat à égalité avec le PSG, la suite a été plus compliquée notamment entre le 27 novembre et le 17 janvier avec 2 victoires (Toulouse et Saint Jean en Coupe de France) en 11 matches.

La suite après cette publicité

Viendront ensuite une fin de saison plus sereine avec notamment l’apport incroyable de Mika Biereth qui a apporté son sens du but (10 buts lors de ses 9 premiers matches dont 3 triplés) à une équipe qui en manquait cruellement. Résultat, hormis la gifle reçue au Parc face au PSG (4-1) et la terrible désillusion face au Benfica en barrage de la Ligue des Champions, Adi Hutter a permis aux siens de s’offrir une fin de saison haletante en Ligue 1 avec la perspective toujours présente de se qualifier en Ligue des Champions, objectif avoué du club du Rocher.

Adi Hutter fragilisé malgré une récente prolongation

Le technicien autrichien, qui a prolongé son bail en Principauté jusqu’en juin 2027 au mois de janvier dernier, reste cependant dans une position inconfortable. Une fois encore, le manque de constance de l’ASM à certains moments clés de la saison, la difficulté pour Hutter de gérer certains membres de son effectif sont autant d’éléments qui, selon nos informations, font réfléchir tout en haut de la pyramide de l’ASM. Pourtant, tout n’est pas à jeter, bien au contraire dans le bilan monégasque de l’ancien coach de l’Eintracht Francfort, qui figure parmi les 5 coachs nominés pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 aux trophées UNFP.

La suite après cette publicité

Ce dernier, qui dispose de quelques appuis solides dans le vestiaire (Embolo, Zakaria notamment), a par exemple contribué à la montée en puissance de jeunes joueurs comme Maghnes Akliouche ou de Christian Mawissa et son équipe, qui a peiné contre les gros lors de la première partie de saison, s’est récemment montrée plus convaincante face à Nice (2-1, 27e journée) et Marseille (3-0, 29e journée). Avec 1,80 point pris par match (44 victoires, 16 nuls et 22 défaites en 82 matches), Hutter est dans la bonne moyenne des coaches de Ligue 1 ces dernières saisons même si son bilan est légèrement plus faible que Niko Kovac (1,95 point en 74 matches), coach de l’ASM entre août 2020 et décembre 2021.

2 matches décisifs pour la suite du projet monégasque

Certaines performances de l’équipe et la période dans laquelle l’actuel 3e de Ligue 1 se trouvait au cœur du mois de février n’ont pas été bien digérées par Dmitri Rybolovlev, l’actionnaire majoritaire et le président de l’AS Monaco. Et si Adi Hutter, qui est loin de faire l’unanimité au sein de son vestiaire, voit son avenir potentiellement remis en question, celui de Thiago Scuro pourrait l’être également, à en croire une source monégasque. Si certains recrutements du directeur sportif brésilien sont salués de tous, d’autres sont plus mitigés.

La suite après cette publicité

Les deux derniers matches de la saison et le classement final des Rouge et Blanc, actuellement 3e de L1 (58 pts), mais qui peuvent encore voir la qualification pour la Ligue des Champions s’envoler sous la pression de Nice (4e, 57 pts), Lille (5e, 57 pts), Strasbourg (6e, 57 pts) et Lyon (7e, 54 pts), pourraient dans ce contexte avoir une incidence sur la suite. D’autant qu’une absence dans la compétition européenne phare représenterait un manque à gagner évident pour les finances du club, alors contraint de se séparer de ses plus grosses valeurs marchandes (Singo, Akliouche, Ben Seghir, Vanderson ou encore Ciao Henrique).

En attendant, l’ASM prépare avec le plus grand sérieux ces deux rendez-vous déterminants. À commencer par ce match au sommet entre Monaco et l’OL samedi soir, avant un ultime déplacement à jouer du côté de Lens, dans un stade bouillant et avec une équipe difficilement lisible, étrillée à domicile par Auxerre (0-4, 31e journée) avant de s’imposer à … Lyon (2-1, 32e journée).