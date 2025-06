Ibrahima Konaté est prêt à quitter Liverpool !

Liverpool redoutait un scénario à la Trent Alexander-Arnold. Et les Reds avaient raison d’avoir peur. Selon nos informations, Ibrahima Konaté souhaite changer d’air l’été prochain, à l’issue de son contrat. Conscient que la situation n’était pas à son avantage, le club de la Mersey avait lancé des discussions pour une prolongation mais pour le moment, elles n’ont pas abouti.

Aujourd’hui, Ibrahima Konaté se dirige plus vers un départ en 2026, après 5 années passées à Anfield, où il est devenu un titulaire incontournable aux côtés de Virgil van Dijk. Sacré champion d’Angleterre en 2025, il a aussi acquis au fil des saisons un statut d’international français. Apprécié par les fans des Reds, il va devoir gérer une année particulière, avec ce départ programmé.

Konaté proposé à des clubs

Selon nos informations, plusieurs clubs sont déjà au courant et à l’affût pour une possible signature. Parmi lesquels on trouve le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Natif de Paris, Konaté pourrait-il être sensible à une signature dans la capitale française ? D’autres clubs sont intéressés à l’idée de le récupérer libre. Le principal intéressé a une préférence pour le Real Madrid.

Ibrahima Konaté, qui s’est imposé comme un leader ces derniers mois en équipe de France, va avoir un large choix de destination, et la concurrence s’annonce rude pour tous les courtisans. Liverpool, de son côté, pourrait se mordre les doigts de cette fin d’aventure qui lui échappe. Un scénario qui devient de plus en plus courant.