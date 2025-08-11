Super Coupe UEFA
PSG : Gianluigi Donnarumma privé de la Supercoupe d’Europe ?
Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va disputer le premier match officiel de sa saison 2025/2026. Et quel match puisque les champions d’Europe 2025 vont affronter Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe à Udine.
Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourrait se passer de Gianluigi Donnarumma. En effet, Le Parisien indique que le gardien italien pourrait carrément ne pas faire le déplacement en Italie. Pur rappel, le PSG a recruté Lucas Chevalier et l’a installé à la place de portier numéro 1. Matvey Safonov jouerait donc la doublure de l’ancien Lillois.
