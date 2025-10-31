Nice : la réponse gênée de Franck Haise sur Jonathan Clauss

L’imbroglio continue entre Nice et Jonathan Clauss. Pour rappel, le joueur s’est plaint du genou depuis le match contre Rennes, mais son entraîneur, Franck Haise, avait relancé la polémique en laissant entendre que son joueur pourrait faire trainer un pépin physique sans gravité. La situation s’est même tendue lorsque Nice-Matin assurait récemment que Clauss pourrait faire durer son indisponibilité pour ne pas atteindre le nombre de matches minimum assurant une prolongation automatique d’un an. Présent face aux médias à la veille du déplacement à Paris pour le compte de la 11e journée de L1, Franck Haise a de nouveau évoqué cette situation… en marchant encore une fois sur des œufs.

«Jo s’est entraîné hier, on verra aujourd’hui. (…) J’ai juste dit qu’il s’était entraîné normalement hier. Sur la séance qui a eu lieu en étant en petit nombre, j’ai vu qu’il s’était entraîné. (…) Il y a deux choses, il y a l’aspect physique et l’aspect psychologique. J’ai besoin de gens qui sont, sur les deux aspects, à 100%. (…) Je crois que personne ne le vit très bien. (…) Moins on en dit, moins on dit de bêtises. Une discussion avec lui ? Non, pour l’instant je le laisse se… moi je n’ai pas créé le problème. (…) Non je n’attends rien (de sa part). J’attends qu’il s’entraîne, j’attends de le revoir à 100% à tous les niveaux», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.