Jonathan Clauss soupçonné de tenter un sale coup avec Nice

Hier, c’était le festival des conférences de presse de veille de match, en préambule de la 10e journée de Ligue 1. À Paris, Luis Enrique a longuement évoqué la polyvalence de ses joueurs et le cas Beraldo. À Marseille, Roberto De Zerbi a calmé le jeu autour de ses deux poissards du moment, Emerson et Benjamin Pavard. À Lyon, Paulo Fonseca regrettait la vilaine blessure de Malick Fofana et évoquait la possible arrivée d’un remplaçant au mercato. Enfin, Rennes attendait d’entendre Habib Beye raconter sa version du lundi dingue qu’il a vécu.

Et puis il y a eu une conférence de presse moins médiatisée, celle de Franck Haise. Ce mercredi, Nice reçoit Lille pour un choc du haut de tableau. L’occasion pour le coach des Aiglons de confirmer l’absence de Jonathan Clauss, sorti sur blessure au retour des vestiaires face à Rennes. « Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou », a-t-il déclaré dans un premier temps. Et la fin de la phrase d’Haise n’a échappé à personne.

Une blessure qui fâche

Face à ce sous-entendu, le technicien niçois a été relancé sur de supposées tensions avec le défenseur de 33 ans. « il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête. » Une réponse qui en dit long. ce matin, L’Équipe indique que Clauss ressentait toujours des douleurs en début de semaine. Mais au sein du Gym, des doutes existent. À tel point que certains imaginent un tout autre scénario. En clair, Clauss est soupçonné de manigancer un coup pour se venger.

Fâché contre Nice après avoir manqué l’occasion de rejoindre le Bayer Leverkusen l’été dernier, Clauss pourrait faire durer son indisponibilité. La raison ? Le joueur pourrait ne pas vouloir activer la prolongation automatique d’un an à partir d’une vingtaine de matches joués afin de partir gratuitement l’été prochain. Actuellement, l’ancien Marseillais en a disputé huit, deux en Ligue Europa et six en Ligue 1. Nul ne sait si cette version est la bonne, mais elle témoigne en tout cas des relations exécrables entre les deux parties. Sollicité, le clan du joueur a assuré à Nice Matin que «Jonathan n’a pas exagéré et reviendra sur le terrain rapidement».