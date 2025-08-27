Comment Nice a fait capoter le transfert de Jonathan Clauss au Bayer Leverkusen

À bientôt 33 ans (il les fêtera le 25 septembre prochain), Jonathan Clauss pensait vivre une nouvelle expérience en Allemagne. À l’heure où le Gym traverse une période de turbulences malgré une belle saison 2024/2025 ponctuée par une quatrième place au classement de Ligue 1, le latéral français s’est vu offrir la possibilité d’évoluer sous le maillot du Bayer Leverkusen. Un an seulement après son arrivée sur la Côte d’Azur, l’ancien Marseillais était partant pour plier bagage.

Des velléités de départ que nous vous avions révélées et qui avaient été confirmées par l’entraîneur niçois, Franck Haise. « Il a une volonté de partir parce qu’il y a une belle offre d’un gros club. Ça peut s’entendre. Ça fait quelques semaines déjà, ça explique aussi certaines de ses performances récentes. Le club a la volonté de le conserver, s’il doit y avoir un départ, ce sera dans des conditions qui respecteront les trois parties. On veut le garder, il le sait. Retenir un joueur qui n’a pas envie de rester, c’est particulier. Il sera peut-être là le 2 septembre, on ne sait pas. On verra. »

Nice réclamait 20 M€ au départ pour Clauss

Malheureusement pour Clauss, il a vu son transfert capoter et Lucas Vazquez lui passer devant. Et si les Allemands ont préféré stopper les négociations avec le Gym pour foncer sur l’ancien Merengue, c’est bien pour une raison. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que Nice a fait preuve d’une gourmandise financière XXL. Les Aiglons ont-ils tenté un coup de poker ? Le quotidien nous apprend qu’ils ont réclamé une somme trop importante au vu de la situation de leur défenseur. Au départ, Nice réclamait pas moins de 20 M€ secs pour un joueur de bientôt 33 ans à qui il ne restait plus qu’un an de contrat. Une somme bien trop élevée.

Ensuite, les Niçois ont accepté de laisser filer leur joueur contre 16 M€ fixes plus 4 M€ de bonus, avant de dire oui si une offre de 15 M€ leur parvenait. En face, le Bayer Leverkusen n’a jamais voulu payer autant. Les vice-champions de Bundesliga ont démarré les négociations avec deux premières offres (4 M€ + 2 M€ de bonus puis 6,25 M€ + 2 M€ de bonus), avant de formuler sa dernière proposition de 8 M€ + 4 M€ de bonus. Lundi, quand Nice avait enfin accepté de vendre Clauss pour moins de 15 M€, Leverkusen faisait passer la visite médicale à Lucas Vazquez, mettant ainsi fin au feuilleton. Face à ce scénario cruel pour le joueur, reste à savoir comment va se passer son retour au sein de l’effectif azuréen.