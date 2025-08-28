AC Milan : le message d’Allegri à Adrien Rabiot

Désormais entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri tente de faire jouer ses relations pour améliorer le mercato de son club. Dernier exemple en date avec Adrien Rabiot, dont la situation est sur toutes les lèvres à Marseille. La direction rossonera a accepté de faire un effort pour le milieu de terrain mais Véronique Rabiot fait quant à elle monter les enchères entre les différents courtisans. L’entraîneur italien est resté très proche de son ancien joueur à la Juventus. Ce dernier avait même eu une petite phrase à son égard au début de l’été. Les deux hommes pourraient à nouveau collaborer. C’est en tout cas le souhait d’Allegri.

« On ne s’est pas appelé récemment, ni pendant les vacances, affirme-t-il en conférence de presse à la veille d’un déplacement à Lecce dans le cadre de la 2e journée de Serie A. Adrien est un garçon pour qui j’ai de l’affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi je suis parti, mais c’est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d’affection à lui, parce qu’on a travaillé ensemble ensuite. » En plus d’être suivi par l’AC Milan, Rabiot, mis sur la liste des transferts par l’OM suite à son altercation avec Jonathan Rowe, est également dans le viseur de Tottenham et d’Aston Villa.