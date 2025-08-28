OM : Véronique Rabiot est en train de ruiner les plans de l’AC Milan pour son fils

Le scénario du mercato est-il en train de plaider pour un rabibochage entre l’Olympique de Marseille et le clan Rabiot ? En coulisses, il se dit déjà qu’Adrien Rabiot aimerait rester sur la Canebière après être tombé des nues en apprenant la sanction infligée par son club. De son côté, Roberto De Zerbi a publiquement tendu la main à son milieu. Cependant, l’OM s’est bien mis en quête d’un milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Sauf que les péripéties phocéennes sur le marché semblent plutôt jouer en faveur de Rabiot. Hier, nous avons assisté à un incroyable revirement de situation dans le dossier Dani Ceballos. L’OM et le Real Madrid étaient tombés d’accord sur les modalités d’un prêt avec option d’achat, mais le milieu de terrain andalou a préféré freiner des quatre fers et rester en Espagne. Il existe l’option Florentino Luis, mais là encore, ça s’annonce corsé avec Benfica qui ne fera aucun cadeau à quelques jours de la fin du mercato.

La suite après cette publicité

La «mamma Rabiot» toujours aussi dure en affaires

De son côté, Adrien Rabiot ne manque pas de courtisans. Comme évoqué récemment, l’AC Milan est venu aux nouvelles. L’entraîneur des Rossoneri, Max Allegri, est un fan du Français depuis qu’il l’a eu sous ses ordres à la Juventus et a demandé à sa direction de faire un effort. La Premier League est là aussi avec Tottenham et Aston Villa, même si les deux formations n’ont pas fait d’offre officielle. Les Anglais passeront-ils à l’action ? En attendant de le savoir, la Gazzetta dello Sport explique que ça se complique pour Milan… à cause de Véronique Rabiot.

« Le Milan courtise Rabiot, mais sa mère Véronique s’y oppose », titre le journal au papier rose. Pour expliquer ce constat, le média précise que des contacts ont eu lieu hier entre la mère du jour et les Milanais. Ces derniers ont proposé un contrat de deux ans rémunéré à hauteur de 5 à 6 M€ annuels nets, mais Véronique Rabiot aurait mis son veto à un transfert en Lombardie. Même son de cloche dans les colonnes du Corriere dello Sport, qui affirme que la dernière réunion entre le clan Rabiot et Milan n’a pas permis de récolter les fruits espérés. Les exigences financières seraient importantes et la commission exigée par madame Rabiot serait un obstacle.