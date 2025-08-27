L’OM se retire du dossier Dani Ceballos !

Que de rebondissements dans ce mercato de l’OM. Avec le départ probable d’ici la fin de semaine d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe il y a dix jours, le club phocéen semblait avoir trouvé le profil idoine pour lui succéder au milieu de terrain en la personne de Dani Ceballos. Bonne nouvelle, l’Espagnol semblait, jusque-là, intéressé pour rejoindre le sud de la France, ouvrant le canal pour discuter de sa venue.

La suite après cette publicité

En parallèle, et d’après nos informations, l’OM et le Real Madrid s’étaient même rapidement entendus pour un prêt avec option d’achat de l’international (13 sélections, 1 but) de 29 ans. Les voyants avaient beau être au vert, c’était sans compter sur un retournement de situation inattendu dévoilé par AS en début d’après-midi, confirmé dans la foulée par l’ensemble des médias espagnols et par nos soins. Ceballos a fait machine arrière. L’OM travaille déjà sur d’autres pistes.

La suite après cette publicité

La Ligue 1 jugée trop faible par Ceballos

Le Madrilène ne rejoindra pas Marseille pour plusieurs raisons. D’abord, il a demandé un temps de réflexion à la direction phocéenne, qui a bien senti des hésitations de sa part, alors qu’il avait préalablement donné son aval. D’autres éléments sont venus mettre en doute ce prêt. Ceballos craint de faire un pas en arrière en quittant la Liga pour rejoindre la Ligue 1, et ce malgré la qualification de l’OM à la prochaine Ligue des Champions.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le milieu de terrain s’apprête à disputer une nouvelle saison au Real Madrid, club où il évolue depuis 2019 comme 13e ou 14e homme (il a été prêté une saison à Arsenal en 2021/2022). La venue de Xabi Alonso rebat les cartes. Ceballos est entré en jeu lors des deux premières journées de Liga, néanmoins, différents médias espagnols évoquent un intérêt du Betis où il a été formé. Un retour en Andalousie d’ici la fin de semaine n’est pas à écarter non plus.