Après Miami, le Barça négocie un match au Pérou

Après sa défaite en Liga lors du Clásico, le FC Barcelone poursuit ses projets de matchs amicaux à l’international. Après le récent échec de sa tournée à Miami contre Villarreal, le club catalan est en discussions avancées pour disputer un match au Pérou en décembre, avec une offre financière très attractive comprise entre 7 et 8 millions d’euros selon Mundo Deportivo.

Cette opportunité arrive après que le Barça ait dû renoncer à un autre match amical en Libye, prévu le 10 octobre, pour des raisons de sécurité, et après que l’échec de Miami ait privé le club d’environ 6 millions d’euros de revenus. Le président Joan Laporta a informé les capitaines de l’équipe, ainsi que Hansi Flick et Deco, de l’intention du club d’accepter cette proposition. Le match amical devrait se jouer après le dernier match de championnat de 2025, tandis que le premier match officiel du Barça en 2026 est programmé pour le 3 ou 4 janvier contre l’Espanyol.