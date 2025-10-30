Rennes : Habib Beye répond à Arnaud Pouille
Rennes pensait décrocher une victoire précieuse à Toulouse. Les Bretons menaient 2 buts à 0, mais ont finalement dû concéder un match nul (2-2). En sursis, Habib Beye a malgré tout été confirmé publiquement dans ses fonctions par son président Arnaud Pouille. Une déclaration à laquelle a réagi le coach du SRFC en conférence de presse.
«Oui, ça montre aussi le soutien et la force qu’il veut donner à ce staff, parce que je ne suis pas seul, et à ce groupe. Il nous a dit : « Ne lâchez rien et soyons ensemble contre Strasbourg. » L’avantage, c’est que le match de Strasbourg va arriver très vite, il faut que l’on mette tous notre énergie sur ce match», a-t-il confié dans des propos relayés par Ouest-France.
En savoir plus sur
Ligue 1 : Angers frustre l’OM, le PFC revient de nulle part contre l’OL, victoire homérique de Monaco à Nantes
Nos dernières vidéos
Le phénomène Robinio Vaz a choqué tout le monde, Arne Slot se fait détruire après le nouveau fiasco de Liverpool
Les plus lus
Explorer