Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Rennes : Habib Beye écarte 2 joueurs du groupe contre le TFC

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Habib Beye et Valentin Rongier @Maxppp
Toulouse Rennes
betclic
1 2.00 N 3.40 2 3.30 Bonus 100€

Ce soir à partir de 21h05, Habib Beye va jouer gros face au Toulouse FC. En effet, le technicien sénégalais est en sursis sur le banc breton. Pour sauver sa peau, il a choisi de convoquer un groupe de 20 joueurs.

La suite après cette publicité
Stade Rennais F.C.
Le groupe rennais présent en Occitanie 📋

#TFCSRFC
Voir sur X

Brice Samba, Valentin Rongier, Lilian Brassier ou encore Breel Embolo sont notamment de la partie. En revanche, l’ancien entraîneur du Red Star a décidé de se passer des services des expérimentés Seko Fofana et Ludovic Blas. Des choix forts de la part de Beye et de son staff.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Seko Fofana
Ludovic Blas

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Seko Fofana Seko Fofana
Ludovic Blas Ludovic Blas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier