Rennes : Habib Beye écarte 2 joueurs du groupe contre le TFC

Ce soir à partir de 21h05, Habib Beye va jouer gros face au Toulouse FC. En effet, le technicien sénégalais est en sursis sur le banc breton. Pour sauver sa peau, il a choisi de convoquer un groupe de 20 joueurs.

Brice Samba, Valentin Rongier, Lilian Brassier ou encore Breel Embolo sont notamment de la partie. En revanche, l’ancien entraîneur du Red Star a décidé de se passer des services des expérimentés Seko Fofana et Ludovic Blas. Des choix forts de la part de Beye et de son staff.