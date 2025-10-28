Menu Rechercher
Stade Rennais : Habib Beye devrait volontairement se priver de deux cadres à Toulouse

Par Maxime Barbaud
Seko Fofana en discussions avec Habib Beye @Maxppp
Habib Beye bouge encore. Sur le départ, il a été retenu in extremis par son président, Arnaud Pouille, pour diriger la rencontre du Stade Rennais à Toulouse ce mercredi. Une nouvelle contre-performance entraînera son licenciement, lui qui ne parvient pas à trouver la bonne formule en ce premier tiers de saison (2 victoires en 9 journées). Il profite de ce sursis pour tenter d’asseoir son autorité sur son groupe.

D’après L’Equipe, le technicien a décidé de se priver de Ludovic Blas (2 buts, 1 passe décisive, 8 matchs) et de Seko Fofana (9 matchs, 1 but) pour ce déplacement. Il s’agit de deux cadres de son effectif, qui ne sont pas blessés et ne seront pas convoqués dans le groupe. C’est une décision technique, alors que l’ancien Lensoins et l’ex-Nantais soufflent le chaud et le froid depuis la reprise en août, à l’image du reste de l’équipe.

Pub. le - MAJ le
