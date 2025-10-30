L’Angola a déboursé une somme hallucinante pour affronter l’Argentine de Lionel Messi

La prochaine trêve internationale de novembre sera l’occasion pour les sélections africaines de se préparer pour la CAN 2025 au Maroc. Et forcément, les rencontres amicales doivent être choisies avec grande attention. Le 14 novembre prochain, l’Angola a décidé de faire une folie. Depuis plusieurs années, l’Argentine accepte de jouer des matches amicaux de gala en échange de grosses sommes. Durant cette trêve, l’Albiceleste, qui a largement augmenté ses prix depuis son titre de champion du monde, négociait notamment avec le Maroc.

La suite après cette publicité

Mais la Fédération marocaine n’a pas accepté les exigences de l’Argentine, qui réclamait plus de 10 millions d’euros et la prise en charge du vol pour faire venir Lionel Messi et sa bande à Rabat. L’Angola, quant à elle, a décidé de s’aligner sur les prix. Selon Sport News Africa, pour célébrer la fête de l’indépendance du pays, la Fédération angolaise a lâché 12 millions d’euros pour organiser ce match amical. Avec Messi présent, le stade devrait être complet, mais pas sûr que cela amortisse l’investissement.