Coupe de France : le tirage au sort complet du 7e et 8e tour de la Coupe de France

La Coupe de France 2025-26 a déjà débuté depuis plusieurs mois aux quatre coins de l’hexagone et six tours ont déjà eu lieu. À l’heure d’aborder un nouveau tour de compétition qui marque l’entrée des 18 clubs de Ligue 2, il est déjà l’heure de procéder au tirage au sort du 7e et 8e tour. Parmi les clubs encore qualifiés, on note encore pêle-mêle 12 équipes de National, 44 équipes de Régional 1 (équivalent 6e division), 14 de Régional 3 (équivalent 8e division) et même 4 équipes départementales 1 (équivalent 9e division) sans oublier une équipe de Mayotte et une de Tahiti. À noter que certains clubs ultramarins connaissent déjà leur adversaire puisque le Mulhouse FC ira défier l’AS Magenta en Nouvelle-Calédonie. Pour le 8e tour, l’Aviron Bayonnais ira en Guadeloupe tandis que la GSI Pontivy se rendra en Martinique et l’US Thionville Lusitanos en Polynésie (en cas de qualification).

Ce tirage au sort des 7e et 8e tours de l’édition 2025-2026 de la Coupe de France, avec des clubs qui seront répartis en neuf groupes équilibrés géographiquement et par niveaux, s’est déroulé au siège du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) à Paris et a été effectué par 9 personnalités : Mathieu Debuchy, ancien international français (27 sélections), Jérémie Janot, entraîneur des gardiens de l’Équipe de France Espoirs et ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Émilie Andeol (championne olympique de judo), Manon Houette (championne du monde et d’Europe de handball), Kylian Portal (nageur handisport), les escrimeurs Charlotte Lembach et Jean Philippe Patrice, la basketteuse Héléna Ciak, l’ambassadeur du Téléthon 2019 Jonas Touati et un représentant du Crédit Agricole, partenaire de la compétition.

Un très bon tirage pour Bordeaux et Saint-Etienne

Pour cette 109e édition de la plus emblématique des compétitions nationales, le tirage a été plutôt clément pour les clubs de Ligue 2 hormis pour Boulogne-sur-Mer et Dunkerque qui vont s’affronter pour un succulent derby du Nord. Du côté de l’AS Saint-Etienne, c’est un déplacement qui est au programme. Les Verts, qui viennent d’en mettre 6 au Pau FC en Ligue 2, iront défier l’AS Quetigny (pensionnaire de Régional 2, soit l’équivalent de la 7e division) ou l’AS Garchizy (Régional 1 soit la 6e division).

Parmi les autres rencontres intéressantes de ce septième tour, on notera la rencontre entre les Girondins de Bordeaux (qui évolue en National 2) face à la modeste formation de Régional 1 de l’Entente Boé Bon-Encontre mais aussi la rencontre du Petit Poucet de la Coupe de France, l’équipe de départemental 1 (9e division) de Bobigny Etoile qui va affronter l’Amicale Villeneuve-la-Garenne, pensionnaire de Régional 1. Pour rappel, les rencontres du septième tour de la Coupe de France se tiendront les 15 et 16 novembre prochains tandis que celles du huitième tour auront lieu les 29 et 30 novembre.

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France

- Groupe A :

Avenir Sportif Gouzon (R2) - US Chauvigny (N3)

AAM Lapalisse (R2) - Stade Poitevin FC (N2)

US Le Poinçonnet (R3) - SO Romorantin-Lanthenay (N3)

Blois Foot 41 (N2) - Clermont Foot 63 (L2)

AF Biars Bretenoux (R1) - La Berrichonne de Châteauroux (NAT)

FC Chamalières (N3) - Vendée Fontenay Foot (N3)

Union Foot Touraine (N3) - RC Epernay Champagne (R1)

La France d’Aizenay (R1) - ES Troyes Aube Champagne (L2)

FC Saint-Méziéry (R1) - FC Périgny (R1)

UESM Montmorillon (R2) - SC Beaucouzé (R1)

- Groupe B :

US Prémontré Saint-Gobain (R3) - US Chantilly (N2)

Cormontreuil FC (R1) - FCP Portugais Amiens (R2)

Reims Saint Anne (R2) - Gazélec FC Ajaccio (N3)

US Auby (D1) - Amiens SC (L2)

CS Avion (R2) - US Torcy PVM (N3)

Olympique Charleville Prix-lès-Mézières AM (N3) - Stade de Reims (L2)

AS Saint-Brice Courcelles (R2) - FC Bogny-sur-Meuse (R1) ou Villerupt-Thil (R1)

US Camon (R1) - US Saint-Maur-des-Fossés Lusitanos (N2)

APM Metz FC (R1) - FC Fleury 91 (National)

AC Cambrai (R1) - Entente Feignies Aulnoye-Aymeries FC (N2)

- Groupe C :

AS Steenvoorde (R1) - FC Chambly Oise (N2)

FC Loon-Plage (R2) - Stade Béthune (R1)

CMS Oissel (N3) - Quevilly Rouen Métropole (NAT)

IC Croix Football (N3) - Racing Club France (N3)

JA Drancy (N3) - AS Beauvais Oise (N2)

Saint-Amand FC (R1) - FC Dieppe (N2)

US Boulogne CO (L2) - USL Dunkerque (L2)

ES Cappelle-la-Grande (D1) - SC Abbeville (R2)

Olympique Marcquois (R1) - OS Aire-sur-la-Lys (R2)

JS Longuenesse (R2) - FC Bondues (R1)

- Groupe D :

AS Cannes (N2) - FC Annecy (L2)

Grenoble Foot 38 (L2) - Olympique de Villefontaine (R2)

Thonon Evian Grand Genève FC (N3) - FC Saint Cyr-au-Mont d’Or Collonges-au-Mont d’Or (R1)

FC Rhône Vallées (R1) - RC Grasse (N2)

Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) - Lyon La Duchère (N3)

Carnoux FC (N3) - AS Pirae (Polynésie Française)

SC Aubagne Air Bel (National) ou FC Avignon (R2) - AC Seyssinet-Pariset (N3)

SS Allinges (D1) - Istres FC (N2)

- Groupe E :

US Château-Malo (R3) - SC Bastia (L2)

Sablé-sur-Sarthe FC (R1) - US Saint-Malo (N2)

Yvetot AC (R1) - ASPTT Caen (R1) ou Evreux FC 27 (R1)

Bayeux FC (R1) - SM Caen (National)

US Avranches MSM (N2) - Paris 13 Atletico (National)

SA Beaumont (R2) - FCM Aubervilliers (N3)

US Granville (N2) - Dinan Léhon FC (N2)

Montreuil-sous-Bois FC (R1) - FC Brandélé (R1) ou Espérance D’Iloni (Mayotte)

US Ivry Football (N3) - Le Mans FC (L2)

Etoile Bobigny (D1) - Amicale Villeneuve-la-Garenne (R2)

- Groupe F :

RCO Agde (N3) - Montpellier Hérault SC (L2)

FC Montceau Bourgogne (R1) - L’Etrat La Tour Sportif (R2)

Andrézieux-Bouthéon FC (N2) - Hauts Lyonnais (N3)

AS Savignieux Montbrison (R3) - US Feurs (N3)

US Mauguio Carnon (R3) - IS Selongey Foot (R1)

Montpellier Atlas Paillade (R1) - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (NAT)

Entente Nord Lozère (R2) - US Ecotay Moingt (R3)

AS Quetigny (R2) ou AS Garchizy (R1) - AS Saint-Etienne (L2)

ASPTT Dijon Football (N3) - Le Puy Foot 43 (National)

AS de Montréal-la Cluse (R3) - FC Chalon (N3)

- Groupe G :

CS Plédran (R3) - Stade Plabennecois (R1)

Orvault SF (R1) - Vendée Les Herbiers Football (N2)

FC Pen-Hir Camaret-sur-Mer (R3) - Les Sables Vendée Foot (N3)

AG Plouvorn (R1) - AS Vitré (N3)

Stade Quimperlé (R3) - Ancienne Château-Gontier (R1)

Saint-Co Locminé (N2) - EA Guingamp (L2)

Le Cellier Mauves FC (R3) - Stade Lavallois (L2)

FC Challans (N3) - GSI Pontivy (N3)

Les Bleuets Le Pertre Brielles (R3) - US Concarneau (National)

En Avant Saint-Renan (R1) - Stade Briochin (National)

- Groupe H :

L’Union Saint-Jean FC (R1) - Angoulême Charente FC (N2)

US Orléans (National) - Aviron Bayonnais (N2)

Trélissac APFC (R1) - Pau FC (L2)

SA Mérignac (R1) - US Colomiers (N3)

Seignosse Capbreton (R2) - FC Marmande 47 (R1)

FC Bassin Arcachon (N3) - Blagnac FC (N3)

Entente Boé Bon-Encontre (R1) - FC Girondins de Bordeaux (N2)

FC 2 Rives 82 Golfech GA (R1) - AS Mazères Uzos Rontignon (R1)

Auch Football (R2)- Canet-en-Roussillon FC (N3)

US Pibrac (R2) - Rodez Aveyron Football (L2)

- Groupe I :

CA Pontarlier (N3) - FC Sochaux Montbéliard (National)

FC Villars l’Isle Saint-Maurice Blussans (R2) - US Sarre Union (R1)

US Wittenheim (R2) - FC Freyming (R2)

Racing Besançon (N3) - US Thionville Lusitanos (N2)

Sarreguemines FC (R1) - AS Furiani Agliani (N2)

GSA Tomblaine (R3) - AS Nancy Lorraine (L2)

US Forbach (R1) - Red Star FC (L2)

FCO Strasbourg K06 (R1) - ASC Biesheim (N2)

Association Still Mutzig (R1) - US Raon-l’Etape (R1)

Le tirage au sort du 8e tour