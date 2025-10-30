PSG : le verdict est tombé pour Désiré Doué

Après une saison 2024-25 riche en succès mais à rallonge, les joueurs du Paris Saint-Germain s’attendaient à subir un contrecoup. Énormément sollicités, que ce soit en club et en sélection pour la majeure partie d’entre eux, les Franciliens ont confié dans l’intimité du vestiaire craindre de nombreux pépins physiques comme l’a expliqué L’Équipe il y a quelques semaines. Le quotidien sportif a même évoqué une certaine «psychose» liée aux blessures au sein du groupe. Il faut dire que les champions de France et d’Europe n’ont pas été épargnés depuis le début de ce nouvel exercice.

Une nouvelle blessure pour Doué

L’infirmerie est régulièrement occupée. Désiré Doué (20 ans) y a notamment pris ses quartiers. Le 5 septembre dernier, l’ancien joueur du Stade Rennais est sorti sur blessure lors de la rencontre entre la France et l’Ukraine, qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Très rapidement, Didier Deschamps avait expliqué : «Doué a un ressenti à un mollet, il sentait que ça durcissait un petit peu. Donc, pas de risque.» Dans la foulée, Doué a quitté le rassemblement et rejoint le PSG, qui l’avait mauvaise après la blessure de son joueur ainsi que celle d’Ousmane Dembélé. Peu après, le club de la capitale avait fait un point sur le sujet.

«Touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines.» Une tuile pour Paris. Après 39 jours d’absence et 6 rencontres manquées, le Français a retrouvé les siens le 17 octobre dernier face à Strasbourg (61 minutes de jeu). Un retour marqué par 2 assists lors du nul 3-3. Il a enchaîné avec 2 buts en 45 minutes face au Bayer Leverkusen en C1, avant de marquer un nouveau but contre Brest (victoire 3-0). Titulaire mercredi face à Lorient (1-1), il a été touché à la cuisse et est sorti sur civière à la 63e minute de jeu.

Le PSG communique sur son état

Dévasté dans les vestiaires, il a quitté le stade en béquilles, visiblement touché. Son entraîneur, Luis Enrique, n’a pas voulu se prononcer sur son état après le match. «Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images, c’était de l’autre côté de la pelouse.» Mais les médias étaient pessimistes le concernant, évoquant déjà une longue absence. Le PSG a finalement donné de ses nouvelles par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site officiel.

«Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale.» Une mauvaise nouvelle pour Paris et les Bleus, mais surtout pour le joueur parisien (3 buts, 3 assists en 8 apparitions en club cette saison) qui enchaîne décidément les pépins.