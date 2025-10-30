Menu Rechercher
Quatre suspects du cambriolage du Louvre arrêtés lors de Paris FC - OL

C’est une histoire folle, digne d’une série télévisée, qui a secoué Paris ces derniers jours. Le musée du Louvre, le plus célèbre musée du monde, a été cambriolé par plusieurs individus repartis avec des bijoux et des diamants rares. Depuis, la police poursuit son enquête et semble avoir déjà identifié plusieurs suspects.

Et certains d’entre eux semblent apprécier le football. Selon les informations de France Info, quatre suspects ont été interpellés devant le stade Jean-Bouin, juste avant la rencontre entre le Paris FC et l’OL. Les suspects se trouvaient parmi les supporters, attendant de pouvoir entrer pour assister au match. Ils ont été arrêtés par la BRB et n’ont pas eu le temps de fuir. Selon les indiscrétions de France Info, l’un d’eux serait l’un des chauffeurs qui a aidé les suspects à se rendre sur les lieux et les autres des proches qui ont aidé à l’organisation du cambriolage.

