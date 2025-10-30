PSG : le message de Désiré Doué après sa blessure

Sorti sur blessure mercredi soir face au FC Lorient, Désiré Doué inquiétait sérieusement les supporters parisiens. Mais le PSG a rassuré ce jeudi dans un communiqué. «Touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines.» Une blessure moins grave que prévu pour le Français.

Ce jeudi soir, à travers ses réseaux sociaux, l’attaquant du PSG a tenu à adresser un message aux supporters pour les remercier des nombreux messages de soutien reçus ces dernières heures. «Merci à tous pour votre soutien ! À très vite», a-t-il ainsi lancé.