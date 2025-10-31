Menu Rechercher
Commenter 31
Liga

Le père de Lamine Yamal est furieux !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal et son père @Maxppp

Le père de Lamine Yamal n’est pas content et il l’a bien fait savoir à El Chiringuito. D’après le média espagnol, Mounir Nasraoui a une dent contre le traitement médiatique réservé à son fils ces derniers temps, notamment depuis les propos tenus avant le Clasico.

La suite après cette publicité

«Il estime être victime de mauvais traitements de la part de nombreux acteurs, notamment de la presse», affirme le journaliste présent en plateau, qui a rencontré le père du joueur du Barça. Reste à savoir si ces remarques sont justifiées ou non, alors que Lamine Yamal fait beaucoup de parler de lui en ce moment, pas toujours en bien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier