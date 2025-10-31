Le père de Lamine Yamal est furieux !

Le père de Lamine Yamal n’est pas content et il l’a bien fait savoir à El Chiringuito. D’après le média espagnol, Mounir Nasraoui a une dent contre le traitement médiatique réservé à son fils ces derniers temps, notamment depuis les propos tenus avant le Clasico.

«Il estime être victime de mauvais traitements de la part de nombreux acteurs, notamment de la presse», affirme le journaliste présent en plateau, qui a rencontré le père du joueur du Barça. Reste à savoir si ces remarques sont justifiées ou non, alors que Lamine Yamal fait beaucoup de parler de lui en ce moment, pas toujours en bien.