Eliminatoires CM - Afrique

Barrages CdM : la liste de la RDC avec 3 nouveaux binationaux

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mario Stroeykens @Maxppp
Cameroun Rép. Dém. Congo

À quelques semaines de la CAN au Maroc, si du côté de la plupart des sélections, l’heure est à la préparation pour la compétition avec des amicaux, ce n’est pas le cas de quatre équipes, et pas des moindres. Le Cameroun, la RDC, le Gabon et le Nigeria vont s’affronter lors des barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2026. Pour rappel, le vainqueur de ce mini-tournoi aura la possibilité de disputer un autre barrage intercontinental pour espérer jouer le Mondial.

RDC🇨🇩Afrique🌍Football⚽️
#RDCAfriqueFootball

#Topinfo #WCQ2026

🆕 La liste de Sébastien Desabre pour affronter le Cameroun ce 13 novembre 2025 avec 3 nouveaux joueurs.

Yoane Wissa officiellement forfait de nouveau , pas de Dimitri Bertaud ni Dylan Batubinsika.

Mathieu Epolo , Michel Ange Balikwisha et Stroeykens sont les nouveaux léopards .

#RAF
Voir sur X

Si, d’un côté, le Nigeria et le Gabon vont s’affronter, le Cameroun devra se défaire d’abord de la RDC de Chancel Mbemba. Ce jeudi, la RDC a d’ailleurs dévoilé sa liste pour cette échéance et a décidé de frapper fort en appelant trois nouveaux binationaux qui ont donc choisi de représenter leur pays d’origine. L’attaquant d’Anderlecht, qui a disputé 47 matches en équipe de jeunes de la Belgique, vient renforcer l’attaque. Le jeune gardien Matthieu Epolo du Standard de Liège est aussi présent pour la première fois, tout comme son coéquipier Michel-Ange Balikwisha, ailier gauche.

Eliminatoires CM - Afrique
Cameroun
Rép. Dém. Congo

