Barrages CdM : la liste de la RDC avec 3 nouveaux binationaux

À quelques semaines de la CAN au Maroc, si du côté de la plupart des sélections, l’heure est à la préparation pour la compétition avec des amicaux, ce n’est pas le cas de quatre équipes, et pas des moindres. Le Cameroun, la RDC, le Gabon et le Nigeria vont s’affronter lors des barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2026. Pour rappel, le vainqueur de ce mini-tournoi aura la possibilité de disputer un autre barrage intercontinental pour espérer jouer le Mondial.

Si, d’un côté, le Nigeria et le Gabon vont s’affronter, le Cameroun devra se défaire d’abord de la RDC de Chancel Mbemba. Ce jeudi, la RDC a d’ailleurs dévoilé sa liste pour cette échéance et a décidé de frapper fort en appelant trois nouveaux binationaux qui ont donc choisi de représenter leur pays d’origine. L’attaquant d’Anderlecht, qui a disputé 47 matches en équipe de jeunes de la Belgique, vient renforcer l’attaque. Le jeune gardien Matthieu Epolo du Standard de Liège est aussi présent pour la première fois, tout comme son coéquipier Michel-Ange Balikwisha, ailier gauche.