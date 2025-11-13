Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique 2026 Canada/Mexico/USA Barrages - Demi-finales
Cameroun
0 - 0
MT : 0-0
87'
Rép. Dém. Congo
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Compositions Cameroun 5-2-2-1 Rép. Dém. Congo 3-2-3
Analyse avant-match

Série en cours
N
V
D
V
N
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 67% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Guy-Marcelin Kilama Guy-Marcelin Kilama Inconnu

Top commentaires

Filou Ajaccio 20:22 Bon pour FM la RDC joue à neuf 2 Répondre
Match Cameroun - Rép. Dém. Congo en direct commenté

Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Afrique - jeudi 13 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Cameroun et Rép. Dém. Congo (Eliminatoires CM - Afrique, Barrages - Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Afrique entre Cameroun et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le jeudi 13 novembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Cameroun et Rép. Dém. Congo.

Arbitres

Mahmood Ali Mahmood Ismail arbitre principal
Stephen Eleazar Onyango Yiembe arbitre assistant
Gilbert Cheruiyot arbitre assistant
Cumar Cabdiqaadir Cartan quatrième arbitre
Omar Abdulkadir Artan quatrième arbitre

Match en direct

Date 13 novembre 2025 20:00
Compétition Eliminatoires CM - Afrique
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Barrages - Demi-finales
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code CAM-COD
Zone Afrique
Équipe à domicile Cameroun
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
