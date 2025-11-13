Barrages Mondial 2026 : Chancel Mbemba et la RDC douchent le Cameroun pour filer en finale

Après la qualification du Nigeria face au Gabon (4-1), la ville marocaine de Rabat accueillait l’autre demi-finale des barrages zone Afrique du Mondial 2026. Au programme, le Cameroun et la RDC qui s’affrontaient pour une affiche qui s’annonçait explosive et chaude malgré la grosse pluie qui tombait sur la pelouse. Sur le papier, la RDC semblait favorite de cette rencontre tant le Cameroun est toujours touché par une impressionnante instabilité en interne et une guerre entre la fédération et le ministère. Pour la petite histoire, le sélectionneur Marc Brys n’a même pas dévoilé publiquement la liste des joueurs convoqués pour ce rassemblement important.

Qu’importe, le match démarrait fort ce jeudi soir et c’est bien le Cameroun qui se procurait la première situation. L’homme en forme Bryan Mbeumo allumait la première mèche d’une frappe du pied gauche mais son tir était facilement intercepté par Mpasi. Timide, la RDC ne parvenait pas vraiment à se montrer dangereuse si ce n’est quelques corners bien frappés. Après la première période, ce sont bien les Lions Indomptables qui étaient les plus proches de mener au score. Karl Etta Eyong avait d’ailleurs la balle du 1-0 dans les pieds (22e) alors que Mbemba sauvait les siens à plusieurs reprises. Du côté de la formation congolaise, la seule éclaircie est venue de Théo Bongonda, qui a donné quelques sueurs froides à la défense camerounaise.

La RDC surprend le Cameroun

Au retour des vestiaires, le sélectionneur camerounais Marc Brys décidait de faire quelques ajustements et notamment dans le secteur offensif. Le Toulousain Frank Magri laissait sa place à l’expérimenté Vincent Aboubakar qui récupérait d’ailleurs directement le brassard de capitaine. Ce dernier ne tardait évidemment pas à se mettre en évidence en obligeant à deux reprises Mpasi à intervenir (51e, 53e). De l’autre côté, André Onana réalisait également une parade décisive devant Bakambu pour éviter la douche froide sur l’une des seules occasions congolaises du second acte.

Mais dans le football, c’est bien connu, dominer ne fait pas tout. Et à force de manquer de bons coups, le Cameroun s’est exposé à une punition. Face à une équipe de la RDC, cela ne pardonne pas. Dans le temps additionnel, sur un corner bien frappé, c’est l’infatigable Chancel Mbemba qui jaillissait au second poteau et plaçait son plat du pied qu’Onana ne pouvait sortir. Un but décisif et salvateur pour la RDC, qui n’arrivera pas à revenir dans la partie. La RDC file en finale face au Nigeria ce dimanche à 20h en ayant été très efficace devant le but. La douche froide pour le Cameroun de Marc Brys.