Coupe du Monde 2026 : le Cameroun se fait fracasser dans tous les sens après la terrible élimination

Samuel Eto’o va devoir s’expliquer. Le mois dernier, le président de la FécaFoot a été pointé du doigt par certains supporters, qui n’ont pas digéré que l’équipe nationale du Cameroun ne se soit pas qualifiée directement pour la Coupe du Monde 2026. « Il faut qu’il parte de là », a lâché l’un des spectateurs. « Imbécile! C’est à cause de lui qu’on n’est pas qualifiés», a lancé un autre. Depuis hier soir, la tension est montée d’un cran pour l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan. En effet, la colère gronde après la défaite 1 à 0 des Lions Indomptables face à la République Démocratique du Congo. Un match qui était pourtant crucial de gagner pour avoir une chance de participer au Mondial 2026. Mais les Camerounais ont échoué après un but de Chancel Mbemba dans les arrêts de jeu.

Une élimination cruelle évoquée par le sélectionneur Marc Brys en conférence de presse. «Ce sont des joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs. Tout le monde est déçu, mais ils doivent revenir tranquillement et mentalement surtout. On a le temps. On va être prêts (pour la CAN, ndlr). On va prendre le temps de digérer, mais on sera motivés pour préparer la CAN. Je ne pense pas que ça va être une excuse, pour ne pas jouer une bonne CAN.» Du côté de la presse, on est beaucoup moins calme. C’est le cas d’Actu Cameroun. La désillusion est totale pour les Lions Indomptables. «Le Cameroun ne verra pas la Coupe du monde 2026. Battus 1-0 par une robuste équipe de la République démocratique du Congo, ce jeudi 13 novembre à Rabat, les hommes de Marc Brys quittent les barrages au stade des demi-finales, foudroyés dans les ultimes secondes.»

Un coup de poignard de Mbemba

Le média poursuit : «le scénario est cruel. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers la prolongation, Chancel Mbemba a surgi au second poteau pour reprendre un corner parfaitement déposé par Cipenga. Un coup de massue à la 90e+3 qui propulse la RDC en finale des barrages africains. Pourtant, le Cameroun avait eu les clés du match. Bryan Mbeumo manque une occasion en or à l’heure de jeu, seul face à Mpasi. Etta Eyong et Ngamaleu butent également en fin de partie, incapables de transformer les temps forts camerounais. En face, les Congolais ont opposé une défense de fer, profitant du travail physique de Bakambu puis Mayele pour maintenir la pression. Longtemps héros de la soirée, André Onana multiplie les parades et tient les Lions en vie… jusqu’à ce dernier corner fatidique. Une image terrible pour un Cameroun solide mais trop inefficace dans les zones décisives. Le Cameroun rentre au pays avec un goût amer : celui d’un Mondial qui s’échappe dans les dernières secondes.»

L’attaquant évoque aussi cette élimination. «Le capitaine des Léopards a puni un Cameroun hésitant et assommé les Lions Indomptables. Ironie du scénario : quelques minutes plus tôt, Aboubakar avait vu sa tête sauvée… par Mbemba lui-même sur la ligne. Le tournant du match. Le Cameroun, lui, quitte ce mini-tournoi avec plus de questions que de réponses : attaque muette, nervosité défensive, incapacité à répondre dans les moments clés. Marc Brys sait désormais qu’un immense chantier l’attend.» CamerInfo n’épargne pas les Lions Indomptables non plus. «Le Cameroun de Marc Brys quitte les barrages du Mondial 2026 la tête basse. Un but salvateur du capitaine Chancel Mbemba dans les dernières minutes a suffi pour envoyer les Léopards au tour suivant, profitant d’un Cameroun dominé par ses propres manquements offensifs. Un coup de massue pour les hommes de Marc Brys, incapables de réagir dans les ultimes secondes.»

Le Cameroun est sous le choc

Le média a ajouté : «cruelle désillusion pour le Cameroun, qui aura payé cher son manque de réalisme. Entre les occasions manquées de Mbeumo et Etta Eyong, les Lions Indomptables n’ont jamais su concrétiser leurs temps forts.» La presse désigne les coupables. Afrik Foot évoque Marc Brys. «Il a perdu son duel à distance contre son homologue Sébastien Desabre, auteur d’un coaching payant avec l’entrée en jeu du futur passeur décisif pour Mbemba, Brian Cipenga. Le sélectionneur du Cameroun s’est globalement trompé dans ses choix. Aucun de ses changements n’a su relancer la partie. Déjà dans le collimateur de la fédération (Fécafoot), il devrait rester en poste pour la CAN mais jouera gros au Maroc.» Pour CamerInfo, le Belge n’est pas le seul à blâmer.

«Malgré un plan de jeu cohérent de Marc Brys, les cadres camerounais ont vendangé les occasions décisives. Cette élimination a provoqué un énorme choc d’autant qu’elle intervient 27 ans après la dernière défaite du Cameroun face à la RD du Congo (…) Si le pays tout entier cherchera un responsable, il est essentiel de regarder le déroulement de ce match et d’admettre une réalité difficile : Marc Brys n’est pas le principal coupable. Le technicien belge a échoué sur l’objectif global puisqu’il ne qualifiera pas le Cameroun pour le Mondial (…) Aujourd’hui, la tentation sera grande de tout remettre sur le dos de Marc Brys. C’est souvent l’entraîneur qui sert de paratonnerre. Mais la vérité est beaucoup plus simple et plus dure : les Lions Indomptables ont perdu parce que leurs cadres n’ont pas assumé. Ils ont perdu parce que les joueurs les plus attendus ont manqué ce rendez-vous. Ce sont les joueurs qui ont laissé filer la qualification.»

Le pays cherche des coupables

Le nom de Bryan Mbeumo, déjà peu à son avantage contre l’Angola, a été cité par la publication. Idem pour Afrik Foot qui le place parmi ses flops du match. «On attendait plus de lui. L’ailier de Manchester United a manqué d’inspiration ce jeudi à l’image des Lions Indomptables. Alors qu’il tenait la balle de l’ouverture du score à la 65e, l’ancien de Brentford a de plus manqué de précision en tirant à quelques millimètres du poteau droit de Mpasi. Un raté qui coûte cher aux Lions Indomptables.» Karl Etta Eyong, qui a eu 3 occasions franches, est dans le viseur de CamerInfo. «A ce niveau, dans une 1/2 finale de barrage où chaque détail compte, cette inefficacité devient fatale». Autre joueur dans la ligne de mire de la presse : Carlos Baleba. CamerInfo parle de «désastre» le concernant.

«Carlos Baleba, autrefois considéré comme l’un des plus grands espoirs des Lions Indomptables, traverse une chute brutale de niveau, entre performances indignes et inquiétants signes d’indiscipline (…) Jeudi, face à la RD du Congo, c’est l’effondrement total. Un match cauchemardesque, une prestation catastrophique, des ballons perdus en série, une incapacité flagrante à résister au pressing, une lenteur inexplicable dans l’exécution, au point que Marc Brys l’a sorti dès la mi-temps. Un remplacement symbolique, terrible, presque humiliant pour un joueur censé être l’un des piliers du futur.» Enfin, Samuel Eto’o en prend aussi pour son grade. Sur Actu Cameroun, le journaliste Jean-Claude Mbede a lâché : «Marc Brys a un contrat et un argument solide. La cause de cet échec est le schizophrène de la Fécafoot. C’est lui qui doit payer pour cette élimination, car il a choisi de priver l’entraîneur de son assistant.» Dans ce contexte explosif, le Cameroun va vite devoir relever la tête et préparer la Coupe d’Afrique des Nations qui arrive dans un peu plus d’un mois.