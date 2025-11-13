Naples, Cameroun : lourde blessure à la cuisse pour Zambo Anguissa

C’est une très mauvaise nouvelle pour Naples, le Cameroun et le principal intéressé. Frank Zambo Anguissa s’est blessé à la cuisse mardi lors de l’entraînement avec l’équipe nationale, deux jours avant d’affronter la RD Congo pour les demi-finales de barrages à la Coupe du Monde. La lésion s’est révélée «importante» d’après le communiqué napolitain.

«Il a subi aujourd’hui des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion importante du biceps fémoral de sa cuisse gauche. Le joueur a déjà entamé son processus de rééducation», précisent les Partenopei. Aucune date de retour n’a été précisée et pour cause. D’après les médias italiens, le milieu de terrain devrait déclarer forfait pour la CAN (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026) et ne sera de retour que d’ici deux mois.