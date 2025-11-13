Menu Rechercher
Commenter
CAN

Naples, Cameroun : lourde blessure à la cuisse pour Zambo Anguissa

Par Maxime Barbaud
1 min.
Zambo Anguissa en action avec le Napoli @Maxppp

C’est une très mauvaise nouvelle pour Naples, le Cameroun et le principal intéressé. Frank Zambo Anguissa s’est blessé à la cuisse mardi lors de l’entraînement avec l’équipe nationale, deux jours avant d’affronter la RD Congo pour les demi-finales de barrages à la Coupe du Monde. La lésion s’est révélée «importante» d’après le communiqué napolitain.

La suite après cette publicité
Official SSC Napoli
Bollettino medico | Le condizioni di Anguissa 👇
Voir sur X

«Il a subi aujourd’hui des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion importante du biceps fémoral de sa cuisse gauche. Le joueur a déjà entamé son processus de rééducation», précisent les Partenopei. Aucune date de retour n’a été précisée et pour cause. D’après les médias italiens, le milieu de terrain devrait déclarer forfait pour la CAN (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026) et ne sera de retour que d’ici deux mois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Eliminatoires CM - Afrique
Cameroun
Naples
André-Frank Zambo Anguissa

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Cameroun Flag Cameroun
Naples Logo SSC Naples
André-Frank Zambo Anguissa André-Frank Zambo Anguissa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier