Cameroun - RD Congo : les compositions officielles

2e demi-finale de ces barrages Afrique pour la Coupe du Monde. Le Cameroun et la République Démocratique du Congo s’affrontent au Maroc, lieu de ce Final 4, pour une place en finale où il faudra se défaire du vainqueur de Nigéria-Gabon. Sur le papier, la confrontation s’annonce équilibrée, malgré les absences chez les Lions Indomptables de Zamba Anguissa et de Choupo-Moting.

Marc Brys aligne une défense à 5 avec Castelletto, Ngadeu et Tolo dans l’axe. Baleba prend place au milieu avec Avom pour soutenir un trio offensif composé de Mbeumo, Magri et Eyong. De son côté, Sébastien Desabre peut compter sur toutes ses forces disponibles exceptées, et non des moindres, Yoane Wissa, forfait. Bakambu en pointe avec Bongonda et Mbuku sur les ailes seront chargés de faire oublier son absence. Kayembe est finalement titulaire au poste de latéral gauche.

Les compositions :

Cameroun : A. Onana – Tchatchoua, Castelletto, Ngadeu, Tolo, Nagida - Baleba, Avom - Mbeumo, Magri, Eyong

RD Congo : Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe - Sadiki, Moutoussamy, Pickel - Bongonda, Bakambu, Mbuku