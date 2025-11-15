Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Afrique

Victor Osimhen sous le charme du Maroc

Par André Martins
1 min.
Victor Osimhen évoluant avec le Nigeria @Maxppp
Nigeria 4-1 Gabon

Présent au Maroc à l’occasion de la demi-finale des barrages de la zone Afrique, Victor Osimhen a tenu à saluer le niveau des infrastructues marocaines après la large vitctoire du Nigeria contre le Gabon (4-1), au Stade Moulay Hassan, à Rabat.

La suite après cette publicité

« Le Maroc est réellement un grand pays de football. Le niveau des infrastructures ici est incroyable. Je suis toujours très heureux de venir jouer au Maroc, et je suis convaincu que la CAN sera impressionnante au vu de tout ce qui est mis en place », a déclaré l’attaquant de Galatasaray, qui reviendra dans cette même enceinte disputer la finale des barrages dimanche soir, face à la RC Congo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Nigeria
Victor Osimhen

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Nigeria Flag Nigeria
Victor Osimhen Victor Osimhen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier