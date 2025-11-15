Victor Osimhen sous le charme du Maroc

Présent au Maroc à l’occasion de la demi-finale des barrages de la zone Afrique, Victor Osimhen a tenu à saluer le niveau des infrastructues marocaines après la large vitctoire du Nigeria contre le Gabon (4-1), au Stade Moulay Hassan, à Rabat.

« Le Maroc est réellement un grand pays de football. Le niveau des infrastructures ici est incroyable. Je suis toujours très heureux de venir jouer au Maroc, et je suis convaincu que la CAN sera impressionnante au vu de tout ce qui est mis en place », a déclaré l’attaquant de Galatasaray, qui reviendra dans cette même enceinte disputer la finale des barrages dimanche soir, face à la RC Congo.