Barrages Mondial 2026 : le Nigéria vient à bout du Gabon et file en finale

Le football africain faisait son retour ce jeudi avec une affiche tendue à l’enjeu plus qu’important. Avec le nouveau format du Mondial et donc la nouvelle formule de qualification pour la zone Afrique, les quatre meilleurs deuxièmes des phases de qualification, qui n’ont pas pu se qualifier directement, s’affrontaient dans un mini-tournoi. Le vainqueur final aura la chance de disputer le barrage intercontinental dans quelques mois. À 17h, le Nigeria et le Gabon s’affrontaient donc à Rabat pour ce tournoi. Les coéquipiers de Victor Osimhen, après une phase de qualification complètement manquée, étaient des miraculés en ayant arraché la deuxième place à la dernière journée. Il fallait donc confirmer le bon retour en forme face à une équipe gabonaise toujours emmenée par l’infatigable Pierre-Emerick Aubameyang.

Et ce match commençait fort pour les Super Eagles. L’ancien Montpelliérain Akor Adams ne passait pas loin d’ouvrir le score d’une frappe croisée, mais son tir était arrêté par Loyce Mbaba. Après une phase d’observation entre les deux équipes, Osimhen réveillait un peu les supporters d’une tête puissante. Dans la foulée, il profitait du bon travail de Lookman pour dégainer une frappe, non cadrée. Le portier gabonais Loyce Mbaba gardait les siens en vie dans une première période quasiment à son unique actif, avec une équipe du Nigeria qui dominait, poussait, mais ne parvenait pas à faire sauter le verrou gabonais, emmené par l’ancien défenseur de Lorient Bruno Ecuele Manga, qui évolue du côté de Paris 13 Atlético. Au retour des vestiaires, le Gabon pensait avoir l’occasion de réaliser un petit hold-up. Sur un coup franc de Bouanga, Aaron Appindangoyé semblait être tiré par le maillot par Bright Osayi-Samuel. Et après plus de sept minutes d’hésitation et de visionnage du VAR, l’arbitre du match décidait étonnamment de ne pas siffler penalty malgré une faute flagrante.

Une victoire logique du Nigéria

Dans la foulée, le Nigeria trouvait la faille grâce à une double boulette catastrophique d’Ecuele Manga puis du gardien Mbaba. L’ex-défenseur de Cardiff loupait sa relance, qui profitait à Akor Adams. Mbaba sortait trop loin de son but, et l’ancien buteur de Montpellier le dribblait tranquillement avant de trouver la faille (1-0, 77e). Avec une équipe du Gabon très peu inspirée offensivement, on se dirigeait logiquement vers une victoire du Nigeria, mais sur un improbable coup de billard, à la 88e minute, Lemina voyait son tir dévié et battre le malheureux Nwabali, qui n’avait rien eu à faire jusque-là (1-1, 88e). Avec 12 minutes de temps additionnel, les Super Eagles avaient aussi le temps de réagir pour ne pas aller en prolongation. Et à la 90e+11, Osimhen avait la balle de qualification au bout du pied. Parti tout seul sur plus de 30 mètres défier le gardien gabonais, l’attaquant de Galatasaray, pourtant seul, loupait complètement son face-à-face et ne cadrait même pas son tir. De quoi provoquer la stupéfaction du banc nigérian et d’offrir une prolongation aux deux équipes.

Mais dans cette prolongation, et alors qu’on pensait peut-être que le Nigeria allait douter vu le scénario, cela n’a pas été le cas. Les coéquipiers d’Aubameyang, trop en dessous ce jeudi, ont fini par craquer définitivement, encaissant deux buts dans la première période des prolongations. C’est d’abord Ejuke qui donnait l’avantage aux siens, étonnamment seul, avant qu’Osimhen ne se rattrape de son raté et ne scelle la victoire des siens en inscrivant un doublé (4-1). Le Nigeria se qualifie donc pour la finale des barrages de la zone Afrique et affrontera le vainqueur de Cameroun - RDC dans quelques minutes. La rencontre aura lieu ce dimanche soir.