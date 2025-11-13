Etta Eyong explique pourquoi il a choisi le Cameroun

L’attaquant camerounais de 22 ans, Karl Etta Eyong, a confirmé à SportyTV son attachement indéfectible à son pays, alors qu’il a été convoqué par Marc Brys pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives cette saison avec Levante, le jeune attaquant s’est imposé comme l’une des révélations de la Liga. Brillant par sa vitesse et son sens du but, il attire logiquement l’attention de plusieurs sélections européennes, dont l’Espagne. Mais malgré les rumeurs d’un intérêt de la Roja, Etta Eyong a été clair sur ses intentions : « choisir l’Espagne ? Cela ne m’aurait pas intéressé, mon cœur allait vers le Cameroun. Même si le président d’Espagne était venu devant moi et m’avait dit "viens, s’il te plaît", je lui aurais répondu que j’étais désolé, mais que je ferais le choix du cœur », a confié avec sincérité Karl Etta Eyong. Une prise de position forte, qui a confirmé son attachement aux Lions Indomptables et à ses racines.

Etta Eyong s’apprête désormais à défendre les couleurs du Cameroun dans une bataille africaine féroce. Son pays affrontera la République Démocratique du Congo lors du premier match, avant de se mesurer possiblement à des adversaires de taille comme le Nigeria ou le Gabon, dans une lutte à quatre pour décrocher le dernier ticket africain pour la Coupe du Monde 2026. « Le Nigeria était dangereux avant, mais maintenant peu importe lequel des trois il faut affronter, nous allons les battre », a confié Etta Eyong.