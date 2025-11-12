RD Congo : le président promet une prime complètement folle

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a promis une prime d’un million de dollars (environ 860 000 €) à chaque joueur de la sélection nationale en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026, selon Sport News Africa. Cette récompense serait versée même si les Léopards ne parviennent pas à décrocher leur billet pour la phase finale du Mondial, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pour toucher ce bonus, la RDC doit d’abord remporter les barrages africains, en affrontant le Cameroun puis le vainqueur du duel Gabon-Nigeria, les 13 et 16 novembre à Rabat. Si les Léopards réussissent ces deux matchs, ils se qualifieront pour les barrages intercontinentaux, où 6 équipes se disputeront les 2 dernières places pour le Mondial 2026, avec la RDC comme candidate sérieuse pour décrocher l’un des billets.