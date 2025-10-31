Menu Rechercher
Rennes : Habib Beye répond avec humour sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Habib Beye avec le Stade Rennais @Maxppp

Habib Beye préfère dédramatiser sur la question de son avenir. Constamment relancé en conférence de presse sur la fragilité de sa position à Rennes, le technicien sénégalais a affirmé qu’il ne se posait plus de questions. Après avoir été maintenu malgré le match nul à Toulouse (2-2), il souhaite se tourner vers la réception de Strasbourg, dimanche.

«Est-ce que je me suis dit que c’était fini au coup de sifflet final à Toulouse ? Beaucoup de gens aujourd’hui se posent cette question à ma place, et je n’ai pas besoin de me la poser moi-même», a-t-il lâché ce vendredi devant les médias, tout sourire. Pour rappel, Rennes est aujourd’hui 10e de Ligue 1 et n’a plus gagné depuis le 14 septembre (3-1 contre l’OL).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
